Isabel Díaz Ayuso se subió este martes al atril y comenzó a hablar de la libertad como Bubba Gump hablaba de gambas en medio de la guerra de Vietnam. Citó la libertad en educación, la libertad económica, la libertad sexual, la libertad de vivir en un lugar libre de odios y otras muchas y variadas libertades que fue espolvoreando durante todo su discurso de investidura como presidenta de la Comunidad de Madrid.

La libertad, dijo en un comienzo dubitativo por los nervios de verse a sí misma cruzando el umbral de la historia, es el concepto básico que sirve de pegamento a los tres partidos de derechas que acordaron hacerla presidenta mañana. Se respiró cierta tensión porque en algún momento podría caer una cita a William Wallace. Se entiende, según quienes la escuchaban, que antes los madrileños vivían bajo un régimen que coartaba la libertad –otra vez– de algún modo. Pero resulta que quien gobernaba era el mismo partido, el suyo, igual que en los últimos 24 años.

La mañana en la Asamblea, un hemiciclo dentro de una especie de cubo en cuyos laterales en curva se conspira desde hace años, no tuvo emoción porque la investidura de Ayuso está atada y más que atada. La sombra de un Tamayazo no existía. Por si había alguna duda, Ignacio Aguado, el que será vicepresidente, la despejaba en un magazine mañanero de la tele, que es donde ahora se cuece todo: "Yo creo que no habrá ningún susto, que todo irá bien".

Fiel a su trayectoria desde que Casado la nombrara candidata, Ayuso no pudo evitar meterse en algún berenjenal (su pequeño homenaje a Aguirre). El de hoy sin que nadie le preguntara. En un alarde patriótico, insistió en que España es la nación más antigua de Europa, una de las frases favoritas del expresidente Mariano Rajoy ampliamente rebatida por los historiadores. Es igual.

Ayuso le hizo oposición a la oposición. Dijo que la izquierda –que no ha catado poder en Madrid desde Joaquín Leguina, mira que ya ha llovido- quiere una región pobre, igualar por abajo, reinar en la miseria. Ella no lo permitirá. Imbuida del espíritu de Isabel la Católica, un personaje histórico que admira, dijo que frenará la voracidad recaudatoria de Pedro Sánchez.

Íñigo Errejón, con las mangas de una camisa blanca remangadas, se mordía las uñas. Cargaba el móvil porque el día en Twitter iba a ser torero. Al llegar había puesto en duda el préstamo de 400.000 euros no devuelto por el padre de Ayuso a Avalmadrid. "Hay demasiadas sospechas sobre ella", dijo Errejón. Teodoro García Egea, portavoz del PP, le devolvía el golpe de inmediato aunque sin explicar muy bien qué le imputa: "Hay más posibilidades de que imputen a Errejón que a Ayuso. Lo que tiene la izquierda radical es una absoluta incapacidad para asumir las derrotas".

En su esquina, Ángel Gabilondo escuchaba impertérrito. Al entrar, por si alguien lo ponía al frente de una conspiración contra Ayuso, se desmarcaba mejor que Hugo Sánchez: "No es una campaña personal contra ella, desde luego nosotros no hemos movido un dedo en ese sentido".

El discurso languidecía después de una hora. Los escaqueados se arremolinaban en la cafetería de la Asamblea. Begoña Villacís, la vicealcaldesa de Madrid, pedía preferencia a la hora de ordenar en la barra una botella de agua porque había un bebé esperándole de vuelta al hemiciclo. De paso se pidió un pincho: "¡Necesito producir!".

En esas, Ayuso dijo que tendría tolerancia cero con la corrupción. Los suyos se arrancaron con un aplauso no muy entusiasta, para qué nos vamos a engañar, que quedó de repente sepultado por uno burlón y sobreactuado desde la bancada de la izquierda, que pensaba en las decenas de cargos del PP de Madrid tocados por la corrupción.

Ella devolvió rápido la púa. Recordó que el PP es el único partido que ha encadenado tres presidentas de manera consecutiva. Se le pasó nombrar a Ángel Garrido, el que dio la espantá a Ciudadanos, y a Ignacio González, pulverizado por la corrupción, pero es verdad que un olvido lo tiene cualquiera. Ninguno de los partidos que enarbolan la bandera del feminismo lo ha hecho nunca, añadió. Remató con otro homenaje al marianismo: "Cuando digo nunca quiero decir jamás".

Mientras todo esto ocurría, no se le vio el pelo al diputado del PP al que todo este follón le había pillado de luna de miel, Diego Sanjuanbenito. Eso sí que es libertad de verdad.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram