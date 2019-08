Los Visitantes aún están aquí

1. Año de estreno y origen. 1983, en Estados Unidos. A España llegó en 1985.

2. Actor/actriz protagonista. Marc Singer (Mike Donovan) y Jane Badler (Diana).

3. Edad que tenías cuando la veías y con quién la veías. Tenía diez años cuando empecé a verla y la compartí con mi hermano Óscar.

4. La mejor escena que recuerdas. No sé si la mejor, pero sí una que no he olvidado: el nacimiento de Elizabeth, un bebé que parecía muy normal hasta que le dio por mostrar su lengua bífida en el quirófano.

5. Qué serie estás viendo ahora. La tercera temporada de El Cuento de la Criada.