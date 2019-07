Colau defiende a Carmena como pregonera ante las críticas de independentistas

Sea quien sea, gobierne quien gobierne. En Barcelona la elección del pregonero de la fiesta mayor de La Mercè es siempre objeto de polémica. Y lo está siendo esta semana la ex alcaldesa de Madrid Manuela Carmena, cuyo nombre fue anunciado hace diez días por el gobierno de la alcaldesa Ada Colau. Pero las críticas han arreciado entre sectores independentistas (voces de la CUP, Junts per Catalunya o ERC) desde el lunes pasado, cuando Carmena intervino en un foro de diálogo organizado por dos entidades de Barcelona y Madrid y cuestionó aspectos del procés.

Carmena criticó las condiciones en las que se produjo el referéndum ilegalizado del 1-0 y la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña y consideró que la irrupción de Vox "es una consecuencia en parte de todo ese proceso". En una entrevista radiofónica Carmena afirmó además que no hay presos políticos. Este jueves, Colau ha salido en defensa de la ex alcaldesa y del diálogo. "Aquellos que la han cuestionado, si no pueden dialogar con Carmena, ¿con quien creen que podrán dialogar?", ha defendido la alcaldesa.

"A Carmena no se la ha invitado por sus opiniones sobre el procés", ha explicado Colau. "Lamento que algunos sectores hayan cuestionado a Carmena porque haya dicho que no hay presos políticos. Yo sí lo creo y no nos entendemos en muchas cosas, pero no hay que reivindicar solo a quien piensa como tu, pensamos cosas distintas y por encima de todo la política tiene que ser diálogo y buscar puntos de encuentro porque la sociedad es plural", ha argumentado y ha recordado que la candidata de Ahora Madrid "siempre ha defendido el diálogo, la cooperación, el derecho a decidir, y ha lamentado que haya líderes políticos en la cárcel".

También el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, el socialista Jaume Collboni, ha defendido la elección de la pregonera: "Es una mujer de izquierdas, defensora de los derechos laborales, que ha aplicado medidas en Madrid en un contexto complicado, víctima de un pacto de la derecha con la extrema derecha", ha dicho antes de defender que su figura "fortalece los vínculos entre las dos ciudades". "Yo también creo que no hay presos políticos", ha afirmado y ha pedido a los independentistas "que no hagan cada año del pregonero casus belli". "Estaría bien rebajar la tensión", ha afirmado.