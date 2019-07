Carmena reivindica el papel de la sociedad civil

“No podemos abdicar de la enorme responsabilidad de la sociedad civil de ser protagonista de sus destinos. Cuando falla lo que no debería fallar, nosotros no podemos ser un fallo más”. Con frases como esta reivindicó este martes la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena el papel de la sociedad civil en la política y en dialogar allí donde los partidos tradicionales no han sido capaces de llegar.

Carmena protagonizó en Barcelona una conversación con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, organizado por el lobby de izquierdas y no nacionalista Un dels nostres y la Fundación Madrid Centro Histórico que han creado la iniciativa Diálogos civiles BCN & Mad. Carmena centró toda su intervención en poner en valor el papel de la sociedad civil en la política la necesidad de que “tome las riendas” en el diálogo necesario en cualquier ámbito. Por ejemplo, en defender las políticas de izquierdas que el nuevo alcalde de Madrid, José Luís Martínez-Almeida, quiere desmantelar, y también en el conflicto político entre Cataluña y España. “El diálogo desde la sociedad civil no puede ser el mismo que desde las instituciones, es un binomio imprescindible”, afirmó y consideró que los políticos, como los alcaldes, están obligados a escuchar a la sociedad civil.

“No hemos conseguido que la sociedad civil haya protagonizado el diálogo, no hemos tomado las riendas, tomémoslas”, dijo en referencia al procés. En este sentido, consideró que la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña y el referéndum ilegalizado del 1-O se produjeron “en unas condiciones que jamás se tendrían que haber dado y han perjudicado a Cataluña y España”. Y añadió: “No me cabe ninguna duda de que Vox es una consecuencia en parte de todo este proceso”, antes de instar a “hacer todo lo posible por colaborar a su solución”.

En opinión de la exalcaldesa de Madrid, si el diálogo cuando surge de la sociedad civil es distinto al que impulsan las instituciones es porque persiguen distintos objetivos: “A la ciudadanía no le tiene que importar ganar las elecciones sino cómo resolver los problemas”. Y en este sentido se mostró “optimista sobre el problema catalán” si es la sociedad civil quien lo trabaja. En este sentido, y sin precisarlo, apostó porque se creen “asambleas en Madrid y Barcelona para guiar el diálogo”. Con todo, varios asistentes al coloquio, entre ellos el exdirigente sindical y exdiputado Joan Coscubiela, advirtieron a Carmena de la dificultad que sigue habiendo para dialogar en Cataluña.

Como no podía ser de otra forma hablando de diálogo, a Carmena le preguntaron qué piensa de las dificultades en las conversaciones entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y Podemos. La exedil insistió de nuevo en “no mezclar los dos niveles” de diálogo. “Desgraciadamente el diálogo político está teñido de dificultades e intereses, yo he querido destacar que una cosa es el diálogo civil y otro el de las instituciones”.

La alcaldesa Colau, que cedió el protagonismo a Carmena, subrayó precisamente de quien fue alcaldesa de Madrid que “siempre ha tendido la mano y ha tenido una capacidad de escucha sincera y activa”. Colau aseguró incluso que tenderá la mano al actual alcalde de Madrid: “Tengo diferencias con él pero el diálogo institucional no se puede perder nunca”, aseguró y defendió que el diálogo implica “cooperar y huir del cortoplacismo”. “El día que la política se aleje del diálogo supondrá que vamos muy mal, no puede ser que los líderes no se llamen, la gente que hablar sobre todo si tiene responsabilidades de gobierno”, zanjó quien siempre ha defendido que Madrid y Barcelona “son ciudades hermanas”.