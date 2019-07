Manuela Carmena será la pregonera de las fiestas de la Mercè

Manuela Carmena será la pregonera de las próximas fiestas de la Mercè, que se celebrarán del 20 al 24 de septiembre en Barcelona. La exalcaldesa de Madrid, con quien Ada Colau siempre ha mostrado muy buena sintonía, será la encargada de hacer el tradicional discurso para abrir las fiestas populares de la capital catalana. Ha sido la misma Colau quién lo ha anunciado esta mañana a través de las redes sociales, agradeciéndole que haya aceptado la petición de ser pregonera de las próximas fiestas. "Contigo Barcelona y Madrid se han querido y escuchado, y ese legado más que nunca lo queremos reivindicar y cuidar", ha afirmado Colau.

El pregón se celebrará el próximo 20 de septiembre en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona, la sala más noble del consistorio. Allí fue la protagonista el año pasado la actriz Leticia Dolera, quién compartió su discurso con una ciudadana migrante, Carmen Juares, y pidió a la ciudad que "abriera los ojos" para aceptar sin miedo la pluralidad. También pidió una resolución al conflicto soberanista.

Pero este martes se han conocido otras de las novedades de las fiestas de la Mercè, entre las que destacan la autora del cartel, que es Maria Corte (Barcelona, 1983), ilustradora que estudió en la Escola Massana de la ciudad, y ha firmado dibujos para medios nacionales como La Vanguardia y diarios internacionales como The New York Times, Wall Street Journal, The Times o Le monde.

ampliar foto El cartel ilustrado por Maria Corte.

Además, la ciudad invitada en la próxima edición es la capital del Líbano, Beirut, que toma el relevo a Lisboa, invitada en 2018. Durante los días de fiesta, Barcelona acogerá una veintena de espectáculos, entre grupos de música, danza o arte callejero, procedentes de esta ciudad, que estarán repartidos entre el paseo de Lluís Companys y la Ciutadella, el Castell de Montjuic y la Llera del Besòs, sin olvidar la Avinguda de la Catedral, el Moll de la Fusta y la plaza de Joan Coromines. Además, también habrá espacio para el cine, puesto que La Filmoteca de Cataluña dedicará un ciclo a la cinematografía libanesa, con una serie de películas que versan sobre Beirut.