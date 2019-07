El Govern quiere impulsar un salario mínimo catalán sin tener competencias

El Govern ha anunciado este jueves que en tres meses presentará un salario mínimo de referencia para Cataluña, sin dar una cifra sobre cuál será este salario, y pese a que la Generalitat no tiene competencias para legislar en este ámbito. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que el salario mínimo interprofesional del Estado, que incrementó hasta los 900 euros este año, es "insuficiente", y ha revelado que impulsará un salario catalán de referencia, una orientación que podría implementarse por la vía de la concertación social mediante acuerdos entre sindicatos y patronales. Empresas y sindicatos ya han expresado su recelo hacia la medida anunciada por Aragonès, y le han recordado que hay otras vías para aumentar los salarios.

Aragonès ha presidido este jueves la presentación del Informe Anual de la Economía Catalana 2018. En su intervención, ha destacado que el salario mínimo interprofesional es "insuficiente" para la población catalana, y ha anunciado que su departamento empezará los estudios para presentar, en tres meses, un salario mínimo de referencia y el impacto económico que tendría. "Es verdad que no podemos impulsar esta medida desde un punto de vista competencial. Pero como hemos hecho tantas veces, podemos hacerlo por la vía del consenso social", ha afirmado.

En este sentido, ha pedido la implicación de todos los agentes económicos y sociales, ya que la vía de implementación de este salario de referencia sería la concertación social y los convenios colectivos en las empresas. De hecho, en el último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado hace un año, los sindicatos ya consiguieron que, como mínimo en los convenios colectivos, el sueldo sea de 1.000 euros al mes.

Aragonès no ha detallado la cifra de este salario de referencia, aunque en las campañas electorales el partido del que forma parte, Esquerra Republicana, lo situaba en 1.200 euros al mes. Foment del Treball, de entrada, se ha mostrado prudente ante una medida que, explican, puede generar "distorsiones" en las empresas. "Los salarios son una parte de la ecuación, pero no la única", ha dicho Virginia Guinda, vicepresidenta de la patronal catalana. Los sindicatos también han mostrado su recelo hacia la medida. Javier Pacheco, secretario general de CCOO, ha recordado a Aragonès que la Generalitat no tiene competencias, y ha afirmado que hay otras medidas más efectivas para redistribuir la riqueza, como es el aumento del IRPF a las rentas más altas.