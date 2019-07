La Consejería de Educación no tiene listas de quienes dan charlas LGTBI en colegios

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid afirma que las acciones formativas extraescolares en los centros educativos no son determinadas por la Consejería sino que dependen "exclusivamente de cada centro", por lo que no disponen de listados. Así lo han manifestado el Gobierno regional a los medios después que la líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, pidiese el jueves al Consejo de Gobierno información de colegios públicos y concertados donde se hayan realizado actividades informativas o formativas sobre el colectivo LGTBI.

La Consejería subraya que no dispone de un listado de estas acciones formativas sobre las que Vox pide información, ya que son actividades extraescolares que "dependen de cada centro y han de ser autorizadas por los padres" y no están regladas de horario lectivo. Además, destaca la Consejería que "no hay ni una sola denuncia" ante la inspección educativa por adoctrinamiento en las aulas madrileñas.

Y ha añadido que al igual que el resto de instituciones, empresas, compañías o personas físicas o jurídicas de España la consejería "ha cumplido, cumple y cumplirá escrupulosamente" con la Ley Orgánica de Protección de Datos. "Si hay centros que han colaborado con dicha entidad lo ha hecho en el marco de su autonomía", ha apostillado la Consejería de Educación.

Según publicó este jueves la diputada socialista Carla Antonelli en sus redes sociales y confirmaron a Efe fuentes de Vox, Monasterio presentó este jueves un escrito en la Asamblea de Madrid en el que solicita información al Consejo de Gobierno de colegios públicos y concertados en los que el colectivo LGTBI Cogam ha realizado actividades informativas, formativas o de otra índole.

En el escrito, Monasterio pide la "fecha de celebración de la actividad, el centro en el que se realiza, el temario o información trasladada, breve descripción de la actividad o experiencia desde 2015 incluido hasta la fecha actual, nombre y apellidos del ponente o ponentes y cuál ha sido la clase o clases destinatarias". Según han explicado fuentes de Vox, "no hay acciones previstas a corto plazo al respecto", ya que la petición de información es solo para que sus diputados "puedan empezar a trabajar". Se registrarán otras peticiones "en otros ámbitos", afirman dichas fuentes, que subrayan que el fin de este escrito y el de los consiguientes es que el grupo parlamentario del partido comience su actividad.

