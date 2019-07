El jurado declara culpable al acusado de estrangular a su mujer en O Carballiño

El jurado popular ha declarado culpable de homicidio por unanimidad al hombre acusado de haber estrangulado a su mujer Virginia Ferradás, de 55 años, el 29 de enero de 2017 en O Carballiño (Ourense). Además ha rechazado la petición de indulto para el acusado José Alén Lorenzo que, a la espera de la sentencia, será internado con toda probabilidad en un centro psiquiátrico.

Los nueve miembros del jurado en la Audiencia de Ourense han considerado probado que el acusado, de 60 años, que se encontraba a tratamiento psiquiátrico, atacó a su mujer de forma violenta cuando esta le pidió las llaves de la casa para salir y el hombre se negó a dárselas. El acusado la estranguló, primero utilizando el cable de una lámpara y después con sus propias manos causándole la asfixia.

La pareja había estado casada 35 años y no tenían descendencia. Los hechos ocurrieron meses después de que ambos regresaran de Suiza donde al parecer ya comenzaron los primeros síntomas de la demencia que los médicos le diagnosticaron al acusado. La mujer había pedido ayuda a los servicios sociales para que le ayudasen a cuidar a su marido, Unos días antes del crimen este se subió al tejado de la casa donde permaneció cinco horas.

El jurado ha tenido en cuenta los informes forenses que describen al presunto homicida afectado por una demencia fronto-temporal que le provoca "falta flexibilidad del pensamiento y alteraciones de la conducta, las emociones y la afectividad" y que también conlleva una "grave afectación de sus facultades de comprensión".

Tanto psicólogos como psiquiatras que declararon en el juicio coincidieron en el cuadro clínico por lo que habían aconsejado a la víctima que ingresase a su marido en un centro de la tercera edad por la dependencia obsesiva que mostraba hacia ella, “pero esta siempre se mostró muy reticente a hacerlo”, comentaron.

Según la reconstrucción de de los hechos, fueron varios familiares de la pareja los que avisaron a la Policía después de intentar varias horas comunicarse con ellos. Los agentes se encontraron el cuerpo sin vida de la víctima en una habitación y a su marido en el piso inferior de la vivienda, aturdido y con un cuchillo en las manos con el que se había lesionado en el cuello y repitiendo la misma frase: "yo no hice nada".

El Ministerio Fiscal solicitó para el acusado la eximente completa de enajenación mental porque no lo considera "un delincuente al uso", sino "un enfermo mental", tal y como manifestó este lunes en la apertura de juicio oral. Por ello no solicita la imposición de una pena pero sí su internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario por un máximo de 14 años como medida de seguridad, petición a la que se ha adherido la acusación particular, mientras la defensa ha solicitado su internamiento en un geriátrico como una solución “menos traumática”.

El Ministerio Público ha solicitado 150.000 euros de indemnización para la madre de la víctima, ya viuda, una cantidad que admitido también la defensa del acusado, mientras que la acusación particular reclama 190.000 euros.