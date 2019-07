Vox monopoliza el pleno que inicia la cuenta atrás hacia nuevas elecciones en Madrid

El primer pleno de investidura sin candidato de la historia de la Asamblea de Madrid se ha convertido este miércoles en un monográfico sobre Vox. La llegada de la extrema derecha a la Cámara, y su papel clave en la formación de un Gobierno de coalición de PP y Cs, le han puesto en el centro de la diana de los dardos del PSOE, Más Madrid y Podemos. Al tiempo, Isabel Díaz Ayuso, candidata popular a la presidencia del Gobierno, e Ignacio Aguado, el líder de la formación naranja, que sería su vicepresidente, han reclamado a Rocío Monasterio, portavoz de Vox, que no bloquee la formación de un Ejecutivo de derechas. La celebración del pleno espolea esa negociación porque abre la posibilidad de una repetición electoral: si no hay presidente para el 10 de septiembre, habrá nuevos comicios en noviembre.

“Señora Díaz Ayuso, necesita 12 diputados, y usted señor Aguado, también”, ha recordado Monasterio en su primera intervención como parlamentaria, en la que ha recalcado que la suma de PP y Cs (56) no alcanza los 67 votos que marcan la mayoría absoluta sin Vox. “Nosotros, en cambio, no deseamos formar parte de este Gobierno”, ha seguido. “A nuestros votantes no pueden pedirles un cheque en blanco. En eso consiste un pacto de investidura, acordar algo entre varias partes, obligándose mutuamente a su cumplimiento”, ha añadido, subrayando que el gran desencuentro de los partidos de derechas es que Cs no quiere firmar un pacto a tres con PP y Vox. Y ha recalcado: “Queremos un Gobierno alternativo a la izquierda, queremos que llegue cuanto antes, pero hasta este momento no ha sido posible por el inmovilismo del señor Aguado. Lo que nos debe unir es frenar la agenda político-cultural de la izquierda”.

"Nada es posible si no se ponen de acuerdo", le ha dicho Díaz Ayuso a Aguado y Monasterio. "No voy a cejar en el empeño de unirles en lo importante. Les invito a abrir una mesa de diálogo como la que dejamos a medias ayer [por el martes]".

Tanto Monasterio como Díaz Ayuso quieren abrir una negociación a tres bandas con Aguado desde este mismo jueves. El líder de Cs, sin embargo, se opone a esa opción. Aguado presiona a Vox para que apoye las 155 medidas del pacto de gobierno firmado por PP y Cs sin obtener contrapartidas. Apoya su posición en un acuerdo de la ejecutiva de Albert Rivera que impide a sus representantes regionales negociar directamente y firmar pactos con la formación de extrema derecha. Un posicionamiento que ha bloqueado el acuerdo entre las tres derechas, pese a que Aguado por fin aceptó reunirse el martes con Díaz Ayuso y Monasterio (por primera y última vez, dijo).

“Volver a convocar elecciones en la Comunidad de Madrid sería una irresponsabilidad”, le ha dicho a Vox Aguado, que ha convertido su intervención en una justificación de su veto a cualquier acuerdo con el PSOE y Más Madrid.

Frente a eso, un hilo común en las intervenciones de Ángel Gabilondo (PSOE), Íñigo Errejón (Más Madrid) e Isabel Serra (Podemos). Nada obliga a Cs a pactar con el PP, que lleva gobernando la región 24 años, ni con Vox. Hay una suma alternativa con el PSOE para lograr “un gobierno de regeneración”. ¿Por qué no se intenta?

"Propusimos a Cs el mismo documento [que a Podemos y Más Madrid]", ha recordado Gabilondo, que ganó las elecciones autonómicas. "No entiendo porqué no quieren hablar con nosotros", ha añadido el líder del PSOE, que tiene 64 votos a favor de su presidencia, a tres síes o cinco abstenciones de la mayoría, pese a lo cual no ha sido propuesto para la investidura por Juan Trinidad, el presidente de la Cámara. "Ni he renunciado ni renuncio a ser el candidato".

"Están en tensión”, ha descrito sobre Cs Errejón en su debut en la Cámara. “Quieren viajar en el mismo coche que el PP y Vox, pero pretenden que Vox viaje en el maletero y que no se le vea”, ha seguido. “Y Vox dice una cosa razonable, que quieren que se le vea. Y por eso están ustedes en tensión”.

“Vox es la involución y el retroceso. Son ustedes unos cobardes atacando a las personas más vulnerables”, ha rematado Serra sobre Vox, afeando a Cs que esté dispuesto a gobernar con el PP y gracias a los 12 votos de Monasterio. “Dicen que no se sientan con la ultraderecha pero no tienen problema en asumir sus votos para ocupar sillones como el de la Asamblea de Madrid”.

