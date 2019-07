“Vox niega nuestra existencia y la de nuestras familias”

Eduardo Fernández Rubiño (Madrid, 1991) será elegido hoy como el primer senador de Más Madrid si los partidos de la Asamblea respetan su pacto previo. Observa con preocupación el acuerdo de gobierno de PP y Cs, que abre la posibilidad de modificar las leyes LGTBI de la región para contentar a Vox, y promete trabajar en la Cámara por una legislación que proteja a nivel nacional los derechos del colectivo. La pasada legislatura se subió a la tribuna de la Asamblea para pedirle a Cs que prometiera no pactar con Vox. “Maricón”, se leía en su camiseta.

Pregunta. ¿Qué buscaba con aquella camiseta y esa palabra?

Rubiño, con la camiseta con la palabra "maricón", en febrero en la Asamblea.

Respuesta. Los movimientos de lucha por los derechos civiles han hecho en muchas ocasiones la operación de apropiarse de las armas del enemigo, de las palabras con las que el enemigo trata de hacernos daño. Maricón es una palabra que sigue siendo uno de los insultos más utilizados en las aulas. Es una palabra que causa mucho dolor. Precisamente por eso hay que deshacer ese fantasma. Y para deshacerlo la forma más eficaz es quedarnos con la palabra y decir que por supuesto que estamos orgullosos de ser maricones, de ser bolleras… ese fue el mensaje que quería lanzar llevando esa camiseta aquel día.

P. Vox pide al PP y a Cs, entre otras cosas, que garanticen la libertad de los padres para decidir la educación de sus hijos. ¿Está en contra?

R. Les diría a todas esas familias que la libertad de los padres nunca está por encima de la libertad de los hijos. Yo puedo ser una persona trans, u homosexual, y no tengo por qué estar sometido a los prejuicios de mis padres. La escuela no está para ser una continuación de los prejuicios de mis padres. Está para que yo crezca en libertad. Luchar contra la LGTBIfobia en las aulas tiene que ser un derecho fundamental, no de los padres, de los niños.

P. Más Madrid y Vox debutan al mismo tiempo en la Asamblea. ¿Qué le provoca la coincidencia?

R. Me produce mucho rechazo. El caso de Vox va más allá de lo que la cortesía parlamentaria permite. Están negando la existencia a personas entre las que me incluyo, la existencia de nuestras familias, están trabajando para impedir que una persona como yo pueda casarse, o pueda tener hijos o pueda hacer lo que cualquier persona haría para ser feliz. Y por eso en ese sentido es particular. Si fuera por lo demás, estamos acostumbrados a convivir con opciones que representan la pluralidad de ideologías.

P. Cs recoge en todos sus pactos referencias explícitas a la defensa de los derechos LGTBI. El sábado fueron insultados en el Orgullo. ¿Por qué?

R. Ciudadanos, en el momento que ha optado por apoyarse en PP y Vox como única vía a llegar a gobiernos, se está convirtiendo en colaborador necesario en esa línea homófoba y tránsfoba. Lo que hemos vivido este fin de semana es que Cs ha emprendido una ofensiva brutal contra el movimiento LGTBI. Ha intentado dinamitar el Orgullo. Esto se comprueba cuando vemos informes policiales que demuestran que la versión inicial de Cs era falsa, cuando llaman fascistas durante días a todo el colectivo LGTBI… No le han perdonado a los activistas LGTBI que les señalaran la hipocresía que supone pactar con Vox.

P. ¿Cuál es su objetivo en el Senado?

R. Para nosotros es esencial participar de la marcha de la legislatura estatal. Hay cuestiones urgentísimas. Cuando vemos la posibilidad real de retrocesos en leyes autonómicas como la LGTBI o la trans, yo quiero participar de la elaboración de una ley nacional.

P. El popular David Erguido, propuesto por el PP como senador, declaró ante la Guardia Civil en 2017 como investigado no detenido en el caso Púnica. Dice que nunca ha sido imputado. ¿Qué le parece su llegada al Senado?

R. Utilizar el aforamiento para lo que lo está utilizando el PP me parece denostar completamente el Senado. Eso solo favorecen su descrédito En la legislatura pasada tuvimos algún caso parecido, y Cs se mantuvo completamente pasivo al respecto. Todos los partidos tienen derecho a elegir a su senador. Normalmente, impera la cortesía parlamentaria. Pero hay un elemento diferencial cuando hablamos de posibles casos de corrupción que van a ser amparados por este mecanismo

P. Al ir al Senado, ¿inicia usted el salto nacional de Más Madrid?

R. Estamos concentrados en echar raíces en Madrid. No tenemos órganos, una dirección electa en un proceso congresual, y a eso vamos en otoño. Eso es en este momento lo que nos ocupa.

P. Pero, si hay repetición de las generales, ¿habrá Más España?

R. No tiene sentido que nos planteemos más allá de la necesidad que tenemos de conformar esos órganos.

