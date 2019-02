“¿Quieren demostrar su compromiso con las personas LGTBI? Digan que no van a pactar con Vox”

Carla Antonelli (PSOE): "Es una aberración y un acto contra natura portar banderas arcoiris y trans para derrocar un presidente de un Gobierno socialista"

"¿Qué parten no entiende ustedes de que no es no? [sobre la oposición de los organizadores del Orgullo a la iniciativa] (...) Es una aberración y un acto contra natura portar banderas arcoiris y trans, sin trans, por cierto, para derrocar un presidente de un Gobierno socialista, justo el partido de cuya mano se consgraron los derechos LGTBIQ en este país (...) ¿Saben ustedes el daño y aislamiento que les están inflingiendo a sus militantes LGTBIQ, que les tienen que apoyar contra los principios inherentes del movimiento y sus orígenes? (...) ¿Por qué no declaran fiesta de interés turístico el 8-M o el 1 de mayo? ¿Verdad que no tiene ni pies ni cabeza?"