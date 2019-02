“El Orgullo LGTBI de Madrid es mucho más que un evento turístico”

Poco después de que el grupo parlamentario de Ciudadanos registrase una Propuesta No de Ley en la Asamblea de Madrid para declarar el Orgullo de Madrid como Bien de Interés Turístico Regional, el comité organizador de esta celebración –compuesto por la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales), COGAM (colectivo LGTB+ de Madrid) y AEGAL (Asociación de Empresas y Profesionales para Gays y Lesbianas de Madrid y su Comunidad)– ha emitido un comunicado en el que consideran que “declararlo fiesta de interés turístico no es la forma de preservarlo”. “Esta figura de protección desvirtúa lo que es el Orgullo y no abarca todas las particularidades del evento, cuya razón de ser tiene un carácter fundamentalmente reivindicativo”, recoge el texto.

El inicio de la lucha por los derechos del colectivo se remonta al 28 de junio de 1969, con los disturbios posteriores a las violentas redadas que ocurrieron en el pub Stonewall Inn, en el Village de Nueva York. Como recuerdo de ese día, actualmente se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ. En Madrid, la primera manifestación no tuvo lugar hasta once años después, pero con el tiempo la reivindicación madrileña se ha convertido en un icono global del movimiento.

“Las entidades organizadoras del Orgullo LGTBIQ trabajamos para crear ciudades seguras y espacios de conquista de los derechos humanos, pero también salimos a la calle a celebrar y a festejar los derechos adquiridos”, defienden estas entidades en su comuniado. Y añaden: "Sin embargo, no debemos olvidar que nuestras ciudades, nuestros Orgullos y en concreto, el Orgullo LGTBIQ de Madrid, es mucho más que un evento turístico. Todo cuanto se desarrolla en esas fechas gira en torno a una manifestación de carácter estatal que visibiliza a las personas LGTBIQ, reclama sus derechos y festeja sus logros”.

En la misma línea mostraba su opinión al respecto la diputada de la Asamblea de Madrid por el PSOE Carla Antonelli en su cuenta de Twitter: “Precisamente porque no vamos a dar ni un paso atrás, el Orgullo LGTBI de Madrid es reivindicación y celebración por la historia de una lucha épica por los derechos humanos con muchas vidas por el camino, resistencia y plantar cara a la LGTBIfóbia; es nuestra memoria y no fiesta de interés turístico”.

A través de su portavoz, Ignacio Aguado, la formación naranja expresó su deseo que de las asociaciones LGTBI de Madrid respaldasen esta propuesta, asegurando que mantienen “relación constante” con ellas. Sin embargo, tanto la FELGTB como COGAM declararon a EL PAÍS en conversación telefónica que “no habían sido consultados sobre esta propuesta”.

En su comunicado argumentan que “las organizaciones entienden que la búsqueda o formulación de esta figura de protección no debe pasar por la presentación de propuestas unilaterales, como ha sucedido en esta ocasión, sino ser fruto de un trabajo conjunto entre los partidos y las entidades organizadoras, de manera que el resultado final ofrezca una respuesta real a las distintas necesidades específicas”.

Aguado justificó esta iniciativa argumentando que la cita "tiene una especial importancia por su atractivo turístico, como demuestra el impacto económico en la región que, de forma reiterada, supera los 100 millones de euros, con ocupaciones hoteleras cercanas al cien por cien en la zona Centro y con decenas de miles de turistas que vienen a la región, expresamente, a estas fiestas".

“Agradecemos cualquier iniciativa para proteger el Orgullo pero, en esta ocasión, no podemos compartirla porque consideramos que el marco de protección tiene que ser mayor y no sólo de la parte turística, aunque sea un evento que atrae a muchas personas a nuestra ciudad. Por eso, vamos a trabajar para conseguir en las distintas instituciones autonómicas y locales proteger y reconocer la manifestación y el Orgullo de Madrid”, han declarado los portavoces de FELGTB, COGAM y AEGAL. La Propuesta No de Ley presentada por Ciudadanos tendrá que ser ahora debatida en el pleno de la Asamblea de Madrid.

