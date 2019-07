El Parlament aprueba la primera ley impulsada por Torra en catorce meses

El Parlament de Catalunya ha dado esta mañana luz verde a la primera ley impulsada por el Govern de Quim Torra después de 14 meses de haber tomado posesión. Con la aprobación de la creación de la Agencia de Salud Pública, el Ejecutivo rompe un largo periodo de bloqueo en que no había logrado aprobar ninguna norma por impulso propio, empezando por los presupuestos. Hasta ahora, el Parlament solo había aprobado modificaciones de normas que había propuesto la oposición o los grupos parlamentarios, incluidos los de Junts per Catalunya y Esquerra como la de la supresión del Consell Comarcal del Barcelonès -la firmaron todos los grupos menos PP y la CUP- y la de Espacios Agrarios, promovida por los independentistas y los comunes.

Además de estas tres leyes, la Cámara solo había modificado dos normas ya existentes: en octubre del año pasado la Renta de Garantía Ciudadana y en febrero el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes. La oposición ha celebrado la aprobación de la norma aunque ha alertado de su escasa efectividad mientras el Govern continúe en prórroga presupuestaria.

Carteles, "fachas" y llamadas al orden Durante un momento de la sesión de control, Quim Torra ha mostrado con sarcasmo su perplejidad a la bancada de Ciudadanos por no exhibir sus habituales "cartelitos", ha dicho, en el hemiciclo."Un, dos, tres. A ver cuánto tardan en sacarlos. Son unos genios: Son fabricantes de la provocación, animadores de la fractura, de la bronca permanente. Lo exportan a España y ahora los españoles se dan cuenta de quienes son", ha exclamado. Justo después y en medio de la hilaridad del hemiciclo, los diputados de la formación naranja han mostrado unas cartulinas con la frase: "Ho tornarem a frenar". El mensaje era una réplica al de algunas entidades como Òmnium que han lanzado el lema "Ho tornarem a fer" en alusión al derecho a la autodeterminación. El presidente Roger Torrent ha llamado la atención al diputado popular Alejandro Fernández por espetarle a Torra esta frase: "¿Ha pensado que el facha puede ser usted? ¿No puede ser como el rey desnudo vestido en bellos ropajes que en realidad va en pelota picada?".

La creación de la Agencia de la Salud Pública se derivó de la aprobación por unanimidad de la Ley de 2009 y funcionó hasta 2014 cuando el gobierno de Artur Mas la anuló dentro de los recortes que aplicó en todo el ámbito de la administración. Tal vez por eso, todos los grupos políticos del Parlament estaban de acuerdo en restaurar o recuperar la agencia, tal como se han encargado de recordar desde las filas socialistas y especialmente los comunes: “Quiero recordar que la enmienda a la ley de presupuestos que supuso la desaparición de la Agencia de Salud Pública fue a impulso de CiU y ERC. Y fue una decisión política”, ha dicho Marta Ribas. El resultado de la votación ha sido de 127 votos a favor, ninguno en contra y siete diputados ausentes.

La sesión de control celebrada esta mañana ha omitido el conflicto desatado esta semana por el pacto entre Junts per Catalunya y el PSC para gobernar en la Diputación de Barcelona. Los dos grupos independentistas han intentado escenificar un acto de contrición ante los reproches cruzados en los últimos días -"Hemos tocado fondo", avisó la diputada Elsa Artadi- justo dos horas después de que los portavoces Sergi Sabrià (ERC) y Eduard Pujol (JxCAT) volvieran a lanzarse graves acusaciones en declaraciones. Incluso la aparente tregua entre los socios escenificada en el hemiciclo, ha saltado por los aires un rato después, en el Salón de los Pasos Perdidos, cuando Sergi Sabrià, portavoz de ERC, ha vuelto a cargar contra Junts por el pacto. “Seguiremos esperando, hay 24 horas de tiempo para revertirlo”, ha afirmado aunque él mismo ha reconocido que no se había producido ningún avance en los contactos entre Junts y ERC y que no están dispuesto a revertir los acuerdos de más de una veintena de municipios, tal como exige Junts. Sabrià ha avanzado que presentarán su propio candidato a la presidencia de la Diputación, Dionís Guiteras, si las cosas siguen como están.

El republicano, eso sí, ha mostrado desde el hemiciclo la solidaridad con Quim Torra después de que la Fiscalía le haya pedido 14 meses de inhabilitación por negarse a retirar los lazos amarillos del balcón del Palau de la Generalitat. "Lo que ha hecho la Fiscalía es demencial. Podemos demostrar que estamos a la altura y reforzar `todas las instituciones. ¿Verdad presidente?", ha deslizado con ironía. Torra ha recogido a medias el guante y ha planteado que se puede vivir con contradicciones pero "con las mínimas posibles". "Hay que ver dónde empezaron y ver lo qué ha pasado. Hay que hacer este esfuerzo: la ciudadanía se lo merece. Yo también debo tener parte de culpa. Avancemos juntos". Los dos partidos se enfrentan esta tarde a una situación hasta ahora insólita: la Assemblea Nacional Catalana ha convocado una manifestación cerca de sus sedes para denunciar sus pactos con el PSC.