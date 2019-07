Bonvehí se inhibe ante la coordinación de JxCAT para decidir sobre la investidura de Sánchez

La decisión sobre cuál será el voto de los neoconvergentes en el Congreso de los Diputados respecto a la investidura de Pedro Sánchez será tomada por "consenso" entre los diputados y la coordinación de Junts per Catalunya, donde hay miembros del PDeCAT y de la candidatura diseñada por el expresidente Carles Puigdemont. Así lo ha explicado este lunes David Bonvehí, el presidente del PDeCAT, en una rueda de prensa en la que ha evitado detallar si la dirección del partido se inclina más por la abstención o el voto negativo. "Debemos respetar el proceso de los seis diputados", ha dicho Bonvehí.

La inhibición de Bonvehí en este debate llega en un momento en que poco a poco se comienzan a destapar las cartas sobre cómo abordar la investidura. Hace dos semanas trascendió la reunión entre los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, huido de la justicia española en Bélgica, y en la que Mas puso sobre la mesa la posibilidad de abstenerse. Una parte de los políticos en prisión preventiva también, mediante una carta, apoyaron esa posibilidad. El grueso del grupo de Junts per Catalunya en las Cortes está alineado con la idea de Puigdemont de votar en contra. Y dentro del PDeCAT también conviven varias sensibilidades.

"No haremos ningún posicionamiento sobre el sentido del voto", ha explicado Bonvehí. "No es el momento de hacer ningún posicionamiento público por lealtad y por ética", ha añadido el presidente del PDeCAT. La decisión final, ha aclarado, se tomará "por consenso" en el seno de la coordinación de Junts per Catalunya, donde está Puigdemont y diputados como Albert Batet, Elsa Artadi y Eduard Pujol. Puigdemont y Mas acordaron en su reunión por dotar a Junts per Catalunya de la estructura de un partido para intentar reordenar las filas neoconvergentes.

Respecto al proceso de refundación del partido, Bonvehí ha explicado que durante el mes de julio se "intensificará" un proceso de reflexión y diálogo dentro del partido para "que toda la militancia pueda decir la suya". El presidente de la formación, con todo, ha intentado alejar la inminencia del debate y ha asegurado que "no tenemos previsto acabar nada este mes".