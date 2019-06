La preocupación por la inseguridad bate un nuevo récord en Barcelona

La inseguridad es el principal problema para cada vez más barceloneses, una cifra que no deja de crecer. En el último barómetro municipal, hecho público hoy, esta preocupación ha sido señalada como tal por el 27,4% de los encuestados, seis puntos más que en el anterior, en diciembre pasado, y récord del mandato que se inició con un 3,4%, según la encuesta de junio de 2015. En el capítulo político, el barómetro revela que para un 20,3% de los preguntados la mejor combinación para el gobierno era la del partido ganador, Esquerra Republicana, con Ada Colau que empató a concejales y obtuvo 4.000 votos menos. Un 10,5 % prefería una coalición entre los comunes y los socialistas.

Pese a que la inseguridad no ha dejado de crecer como el principal problema, Jordi Martí, cuarto teniente de alcalde, ha insistido en afirmar que Barcelona “no es una ciudad insegura” aunque no paren de crecer los hurtos, como él mismo ha reconocido. “Hay problemas que hay que trabajar, lo estamos haciendo y se notará en los próximos meses con la incorporación de más agentes de los mossos y guardias urbanos. No estamos en la situación idónea , pero en medio plazo se mejorará”, ha afirmado para añadir que la falta de agentes de los Mossos fue una de las quejas reiteradas del gobierno de Colau hacia la consejería de Interior. Junto con la inseguridad, el problema de la vivienda tampoco deja de crecer. Es el segundo problema para el 14% de los preguntados, dos puntos más que en el barómetro de diciembre y 13 más que al inicio de mandato de Colau cuando el principal problema era el paro y la falta de puestos de trabajo.

La encuesta se realizó entre el 28 de mayo y el siete de junio, en plenos contactos poselectorales de cara a la investidura. El recuerdo “fresco en la memoria” de la noche electoral es, en opinión de Martí, la justificación de que para un 20,3% la mejor combinación de gobierno era la de ERC y los comunes. La lectura que hacen los comunes es que “una mayoría quería a Colau en el gobierno, aunque estaba muy instalada la idea de la noche electoral de que la fuerza más votada era la que gobernaría”. En su opinión, la encuesta “reafirma que ERC debe ser el principal aliado en las principales políticas de la ciudad”. No lo ve así Ernest Maragall quien considera que el barómetro evidencia que “ERC debía gobernar y liderar la ciudad como fuerza ganadora”. El líder republicano entiende que las respuestas de los ciudadanos son muy explícitas y demuestran que la “alianza natural” era entre él y Colau : “se ha formado un gobierno en contra de la voluntad de la ciudadanía”.

La fórmula del tripartito que defendía Colau solo ha sido apoyada por un 4,7% de los preguntados. Y una coalición entre comunes, el PSC y Manuel Valls -que fue la que facilitó la investidura de Colau- fue respaldada por un 6,6% , la quinta posición entre las preferencias de los preguntados. El mismo barómetro coloca a Joaquim Forn, líder de Junts per Barcelona, como el político más valorado, con un 5,5, seguido por Ernest Maragall, con 5,4, Ada Colau, con un 5,2 y Jaume Collboni con un 5,1. Suspenden, en cambio, Manuel Valls con un 3,2 y Josep Bou, con un 3,1.

“Forn es el político más valorado pese a las condiciones de la campaña en la que no pudo participar por estar preso”, ha querido destacar la regidora de Junts per Barcelona, Elsa Artadi. El grupo del Partido Popular, en cambio, ha subrayado la “gravedad” del problema de la inseguridad en la ciudad y han exigido que el nuevo gobierno municipal tenga una regiduría de seguridad “que sepa tratara a la Guardia Urbana”, en palabras de Óscar Ramírez.