El nuevo responsable municipal de transparencia incumple la Ordenanza de Transparencia

El nuevo responsable de transparencia en el Ayuntamiento de Madrid incumple la Ordenanza de Transparencia. La Junta de Gobierno ha aprobado este jueves el nombramiento directores generales, coordinadores y secretarios generales técnicos para este nuevo mandato. Entre ellos está el nuevo director general de Transparencia, Antonio María Relaño Sánchez.

Relaño, funcionario municipal y letrado del departamento de Asesoría Jurídica en el Ayuntamiento, está obligado desde la entrada en vigor de la Ordenanza de Transparencia, que aprobó el anterior gobierno, a publicar su perfil profesional en la web municipal. Su página aparece sin embargo vacía y solo contiene su cargo (letrado coordinador, servicio contencioso) con el siguiente mensaje: "El contenido del perfil y trayectoria profesional se publicará una vez que sea facilitado por el empleado público".

La ordenanza funciona desde 2016, después de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, que daba el plazo de un año para ajustarse a la normativa. Desde 2017, Relaño no ha facilitado los datos de su perfil y trayectoria profesional.

Según el artículo 12 de la ordenanza, "el perfil y trayectoria profesional del personal funcionario y laboral que desempeñen puestos provistos por el sistema de libre designación con niveles de destino 28 y superiores". Según la relación de puestos de trabajos del Ayuntamiento, él tiene categoría 28 como funcionario de carrera. La normativa le obliga además a actualizar la información anualmente.

La dirección general de la que se hará cargo Relaño depende del Área de Gobierno de Vicealcaldía, dirigida por Begoña Villacís. Fuentes de Ciudadanos, de quien depende el área, no aclaran por qué no ha publicado su perfil Relaño y aseguran que lo hará en las próximas horas. "De los letrados de Asesoría solo el 25% lo tiene publicado (seis de 24) y a nivel del resto de los obligados del Ayuntamiento, a diciembre de 2018 más del 40% no lo habia hecho", se justifican, y afirman que en este mandato impulsarán el cumplimiento.

Preguntadas por la experiencia de Relaño en el ámbito de la transparencia, responden que "se trata de una persona que lleva más de 13 años en el Ayuntamiento como letrado, los últimos 10 dentro del área de lo Contencioso Administrativo", a quien la anterior Corporación nombró coordinador de dicho departamento, pero no especifican ninguna formación ni experiencia concreta en ese campo.

