La Generalitat activa el aviso preventivo de contaminación en Cataluña

La Generalitat ha activado este martes a mediodía un aviso preventivo por contaminación atmosférica en toda Cataluña por el aumento de las partículas en suspensión a raíz de la intrusión de polvo del Sáhara, la poca dispersión atmosférica y el uso de la pirotecnia durante la verbena. Según han informado el Departamento de Territorio y Sostenibilidad y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que también ha activado el aviso a toda la connurbación barcelonesa, la previsión meteorológica hace aconsejable activar el aviso preventivo que supone recomendaciones para reducir las emisiones de partículas, pero no restricciones de circulación ni otras actividades industriales.

Según ha informado el departamento de Territorio y Sostenibilidad y el Area Metropolitana de Barcelona (AMB), que también ha activado el aviso en toda la connurbación barcelonesa, la previsión meteorológica hace aconsejable activar el aviso preventivo que supone recomendaciones para reducir las emisiones de partículas, pero no restricciones de circulación ni de otras actividades industriales.

El aviso preventivo es la fase previa a la posibilidad de episodio ambiental, sin que se tenga que producir necesariamente, y el objetivo es reducir las emisiones de contaminantes para evitar un episodio ambiental, por lo que el Servei Català de Trànsit ha comenzado a poner en los paneles luminosos de los principales ejes viarios que el nivel de contaminación es elevado.

La Generalitat también recomienda a la ciudadanía que priorice el uso del transporte público y a los municipios que detengan o reduzcan las actividades u obras con materiales pulverulentos. El gobierno catalán ha reconocido que ayer lunes se produjeron cinco superaciones del valor límite diario -50 microgramos por metro cúbico- para las partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras (PM10) en cinco puntos de medición en Barcelona (Eixample y Poblenou), Sant Vicenç dels Horts, Sant Adrià del Besòs y L'Hospitalet de Llobregat, y no descarta que hoy se vuelvan a superar los límites.

La Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático hará un seguimiento diario de los niveles y valorará si es necesario activar un episodio de contaminación por partículas, que no conllevaría restricciones de vehículos porque no se trata de polución de dióxido de nitrógeno (NO2) que es lo que emiten los motores.

También la AMB ha puesto en marcha su protocolo de actuación para los episodios ambientales de elevada contaminación atmosférica, en su fase de aviso preventivo de PM10, debido a la coincidencia de la situación climática adversa, el uso de productos pirotécnicos durante la verbena de San Juan y la intrusión de polvo africano.

El vicepresidente de Medio Ambiente, Eloi Badia, y el vicepresidente de Movilidad y Transporte, Antoni Poveda, han enviado a todos los ayuntamientos metropolitanos la comunicación de la activación de las medidas previstas en el protocolo que se aprobó en enero de 2017, y revisado posteriormente.

La AMB ha recomendado a las empresas constructoras de obras que incrementen la frecuencia de aplicación de riego (con agua freática o reutilizada, siempre que sea posible) y limpieza en el ámbito de la obra y minimizar los desplazamientos de maquinarias.

También asegurar que los vehículos y material de obra que puedan generar polvo estén correctamente tapados con lonas protectoras y reducir el transporte de materias primas y mercancías, así como detener los trabajos de movimiento de tierras y de escombros.

