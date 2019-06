Una paciente asesinada en el hospital de Alcalá tenía “una cantidad masiva de aire en las venas”

Los facultativos que han declarado hoy en la segunda sesión del juicio contra Beatriz L. D. han afirmado que se produjeron al menos cuatro casos de muerte súbita, a consecuencia de la ingesta abusiva de benzodiacepinas (tipo lorazepam o diazepam) desde noviembre de 2013. Tres se produjeron en la misma sección en la que trabajaba la auxiliar de enfermería (5ª B) y la cuarta en la sección A de la tercera planta.

Una de las muertes fue la del paciente J. C. G. M., con antecedentes por consumo de heroína, problemas hepáticos y portador del VIH. El médico José Alberto Arranz también le atendía. En su caso también le iban a dar el alta, pero una tarde lo encontró "más dormido que por la mañana", por lo que el facultativo le aplicó un antídoto contra las benzodiacepinas. Se despertó al momento. El facultativo le preguntó si estaba tomando esos medicamentos, a lo que el enfermo le contestó: "Sí y no. Alguien joven me lo trae", según el médico.

Arranz se lo comentó a Beatriz, que estaba en la puerta de la habitación. Esta le dijo: "Si esto es así, algo habrá que hacer". A las pocas horas, J. C. G. M. sufrió una muerte súbita.