Carmena pide a Almeida que aclare “inmediamente” el contenido del pacto que le vincula con la extrema derecha

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha pedido este martes en una entrevista en la cadena Ser que el nuevo regidor de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aclare "inmediatamente" el contenido del pacto que le vincula con la extrema derecha. "Me quedé sorprendida ayer sobre cómo el nuevo alcalde no quiso dar los datos del pacto. Un alcalde no puede no dar explicación sobre un pacto secreto que va a dar poder a la extrema derecha. Tiene que decir inmediatamente qué tiene ese pacto que le vincula con la extrema derecha", ha asegurado.

Carmena ha reprochado al actual equipo de gobierno que no cumpla con la transparencia que se exige a las administraciones por normativa. "La ley tiene que cumplirse y quienes forman este gobierno tiene que cumplirlo", ha asegurado. Además, ha seguido, "lo municipal es tan cercano y tiene que estar tan vinculado a los ciudadanos que no se puede estar haciendo este funambulismo secreto". El acuerdo entre Ciudadanos y PP que le ha dado la alcaldía a Martínez-Almeida, consta de 80 puntos y el suscrito por PP y Vox tiene 81. En total, 33 de los 80 puntos del documento PP-Cs han sido retocados por Vox o redactados como nuevos.

Del mismo modo, Carmena ha reconocido que tenía "muy claro" que las tres derechas alcanzarían un acuerdo de gobierno. "Desde el mismo día de las elecciones sabía que se iba a formar el pacto de la derecha y sabía que no iba a continuar como alcaldesa de Madrid". Este lunes acudió a la plaza de la Villa para renunciar al acta de concejal que consiguió en las pasadas elecciones municipales y espetó: "Yo ya no soy nadie". Aunque en la entrevista ha comentado que se refería a que al carecer de responsabilidades políticas, sus declaraciones no tienen "importancia".

Se ha agarrado al fin de sus obligaciones políticas para no comentar la decisión de Más Madrid de situar a Rita Maestre y a Marta Higueras como portavoces y rostros visibles en el Ayuntamiento. "No me corresponde hacer valoraciones sobre las decisiones que tome el grupo municipal, pero es verdad que cuando se concibe un equipo para gobernar ahora debe adecuarse para hacer actividad de oposición", ha recalcado.

Relanzar proyectos sociales, como su tienda Zapatelas, en la calle Malasaña, y dedicarse a la política desde la vida civil es lo que tiene en mente ahora la exregidora. Además, pretende escribir un libro sobre política municipal. "Tengo contratos con editoriales para escribir cosas que no he podido perfilar en estos años. Es importante hablar y reflexionar sobre lo que debe ser la política municipal y cómo debe ser la nueva política", ha comentado ante el micrófono.

