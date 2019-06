Los Torra la lían en su pueblo por un pacto con el PSC

Quim Torra fue el protagonista del pleno de su pueblo natal, Santa Coloma de Farners (Girona) pese a que no es concejal. El presidente de la Generalitat llamó el viernes por la noche para evitar el pacto que la candidata de su propio partido, Susagna Riera (Junts per Catalunya) había fraguado con el PSC para convertirse en alcaldesa. La intervención de Torra provocó una cadena de reproches cruzados y gritos en el pleno. El momento cumbre se vivió cuando la hermana y la cuñada del president, presentes en la sesión, se levantaron airadas y retiraron </CF>su retrato de la pared.

La tensión en Santa Coloma de Farners fue tal que los recién nombrados concejales aprobaron, por mayoría, suspender el pleno hasta la noche. El objetivo es tratar de buscar alternativas al acuerdo de gobierno, de modo que Junts per Catalunya y Esquerra Republicana —Torra llamó a miembros de ambos partidos— puedan alcanzar finalmente un pacto.

En un ambiente muy crispado, los representantes de ERC —que han gobernado en la última legislatura junto a Mes— manifestaron públicamente que Torra les llamó la noche del sábado para tratar de evitar la presencia de los socialista en el gobierno local y lograr una alianza entre independentistas. Lo revelaron en Twitter, con la esperanza de abortar el pacto con el PSC: “Tenemos unas horas todavía para cambiar pactos que no responden a la necesaria unidad estratégica de los que defendemos la República Catalana. Seamos responsables”.

Ya en plena sesión de constitución del nuevo Ayuntamiento, y con una nutrida presencia de vecinos, los ediles de ERC explicaron que les constaban contactos del presidente de la Generalitat ocn ellos y con miembros de JxCat, al tiempo que tildaron el pacto como el acuerdo de la “vergüenza”.

Riera, la candidata a alcaldesa, respondió con contundencia en un discurso interrumpido varias veces con gritos de “libertad presos políticos”, “fuera” y “no nos representas”. “Yo negocio con los ciudadanos de Santa Coloma”, dijo. En ese momento, dos mujeres se levantaron de entre el público, se dirigen hacia la pared donde se encuentran los retratos de Carles Puigdemont y Quim Torra y retiran este último.

“Si fuera otra quizá pondría una denuncia porque no se pueden quitar los cuadros de los ayuntamientos”, les reprochó Riera antes de defender con vehemencia su posición. “Represento a un partido y a un presidente que defiende la democracia. Tengo el honor de representar al presidente Puigdemont, que me ha comunicado que el presidente Torra no gobierna en Santa Coloma ni gobierna en este ayuntamiento. Gobernamos los regidores, que tomamos las decisiones más adecuadas”, espetó.

“Rompe el pacto”

En paralelo, algunas personas asistentes a la constitución del Ayuntamiento le recordaron que Santa Coloma de Farners es “el pueblo” de Torra. Desde ERC también destacaron esa circunstancia y preguntaron a la candidata de JxCat si “de verdad” su grupo pactaría “con los del 155”, en alusión a los socialistas, que apoyaron la activación del artículo 155 de la Constitución. El público solicitó a gritos que se retirase el acuerdo con el PSC e IdS. Asimismo, el líder de ERC, Joan Martí, hizo públicamente una propuesta a JxCat, de gobernar juntos repartiéndose la alcaldía, de forma que la tenga dos años cada formación.

En medio de esta kafkiana situación, Susagna Riera también confirmó, entre sollozos, que había tenido una conversación con Quim Torra la noche anterior. Mientras reconocía este contacto, el público le gritó a voces: “Rompe el pacto”. La situación se volvió insostenible en este pueblo de más de 12.000 habitantes y los representantes públicos votaron a favor de posponer el pleno. Desde las cuatro de la tarde, los cinco grupos municipales se encuentran reunidos para encontrar una solución de gobierno.