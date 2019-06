Una “mesías” de la diversidad

Mujer transexual y negra. Marsha P. Johnson (Nueva Jersey, 1945) era el objetivo perfecto de la discriminación. Nació en el seno de una familia católica que consideraba a los homosexuales seres inferiores a los perros, y cuando todavía era una niña fue violada por un grupo de adolescentes de su barrio. Johnson, quien nunca perdió la fe porque creía que Dios era el único que la aceptaba tal y cómo era, se mudó a Nueva York en 1966. Tres años más tarde, el 28 de junio, la activista transexual se encontraba en Stonewall, en el Village neoyorkino, uno de los pocos bares donde el colectivo LGTBIQ podía reunirse y expresarse libremente, cuando la policía realizó una redada. El resto es Historia que debería estudiarse en el colegio: Marsha P. Johnson resistió junto a sus compañeros y compañeras, marcando el inicio de la lucha global por los derechos del colectivo.

50 años después de aquellos disturbios, el coro Voces LGTB de Madrid quiere rendir homenaje a esta “mesías de la diversidad” con el musical La Pasión de Marsha, que se estrena el 18 de junio en el Teatro La Latina (21.00 horas; entradas a 10 euros). Este particular “vía crucis” se detiene en cada una de las etapas que marcaron su activismo: desde el reconocimiento de su diferencia, la violación que sufrió, su llegada a Nueva York, los disturbios de Stonewall y su trágica muerte ahogada en el río Hudson dos años más tarde.

“Marsha es una figura transcendental para la lucha del colectivo, es la que nos marcó el camino, es nuestra mesías”, dice Gonzalo B. Baz, director musical del coro y creador de este espectáculo. La historia de Marsha P. Johnson será recreada por 60 voces y combinará el repertorio de canciones –originales y versiones– con una proyección sobre la vida de la activista. “Versionamos canciones representativas para el colectivo LGTBI, les damos nuestra propia interpretación, y en la proyección aparecerán los subtítulos para que todo el mundo lo pueda seguir”, añade Baz.

Voces LGTB de Madrid nació hace cuatro años con el objetivo de visibilizar al colectivo y desmontar las estructuras tradicionales de las agrupaciones corales. “Ya existían coros de hombres gays, sobre todo”, cuenta Baz, “pero no coros mixtos como este”. “Ni siquiera en otros países”, añade Luz Lozano, presidenta del coro –inscrito como asociación sin ánimo de lucro en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid– y corista. “El año pasado estuvimos en Múnich, en el certamen de coros LGTBI Various Voices, que se celebra cada cuatro años. De casi cien coros, solo había cuatro o cinco coros mixtos, el nuestro era uno de ellos y fuimos la sensación del certamen”.

“Las personas del colectivo somos a veces las que nos ponemos nuestras propias barreras en cuestión de identidades, en este caso, con respecto a nuestras voces y en qué cuerdas encajamos”, opina Lozano. “Ahora tenemos una mujer que es tenor, quizás eso pueda romper más barreras, mostrar a otras mujeres, en este caso, que pueden reconocer su voz, sea cual sea, y unirse a un coro sin el temor a ser juzgadas”, añade.

El coro está compuesto actualmente por unas setenta personas del colectivo LGTBI y heterosexuales. “Claro, no discriminamos a nadie y ellos son nuestros aliados”, aclara Lozano y explica que “cualquier persona puede participar, solo tiene que hacer una prueba de canto, con un mínimo de entonación vale para entrar, y una entrevista personal para que nosotros sepamos cuál es su tipo de compromiso”.

Además de La Pasión de Marsha, Voces LGTB de Madrid tiene en su repertorio otros espectáculos, creados a lo largo de estos cuatro años: Génesis, Sueños y Raíces, y Canciones Profanes. “La espiritualidad no es dominio de la religión y me gusta mucho la apropiación de la simbología e historia religiosa para llevarla a nuestro punto de vista y a nuestras reivindicaciones”, explica Baz, responsable también del resto de espectáculos. “El coro tiene detrás una misión muy humana, no solo luchamos por los derechos y la visibilización del colectivo, sino que participamos y colaboramos con muchas entidades por causas tan diversas como la defensa de la infancia, de personas migrantes y refugiadas, la lucha contra la violencia machista o el bullying… ′Todes′ tenemos los mismos derechos y luchamos para que se respeten”, concluye Lozano.

Próximas actuaciones de Voces LGTB de Madrid:

Teatro La Latina, La Pasión de Marsha, 18 de junio, 21.00 horas. Entradas a 10 euros.

Instituto Juan Ramón Jiménez (calle Estefanita, s/n, Villaverde), 19 de junio, 20.00 horas. Gratuito.

Palacio de Cristal (paseo de República de Cuba, 4), 20 de junio, 19.00 horas. Gratuito.

Centro Cultural 8 de marzo (calle Luis Sauquillo, 10, Fuenlabrada), 21 de junio, 21.00 horas. Gratuito.

Iglesia Evangélica Española (calle Calatrava, 25), 23 de junio, 19.00 horas. Gratuito.

Plaza de España (Leganés), 27 de junio, 20.00 horas. Gratuito.

