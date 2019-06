Collboni apremia a Colau: “El tiempo pasa y hay que ir concretando”

A tres días de la sesión de investidura en el Ayuntamiento de Barcelona, las presiones arrecian sobre la alcaldesa en funciones y candidata de Barcelona en comú, Ada Colau. El mismo día que se celebraba en el Ayuntamiento el pleno de despedida de los concejales salientes, el candidato del PSC, Jaume Collboni ha apremiado este miércoles a la líder de los comunes a avanzar en las negociaciones para formar gobierno: “El tiempo pasa y hay que ir concretando cosas”. El socialista ha dejado claro que no apoyará a Colau en la investidura si no es con un acuerdo para formar gobierno. “Para votar la investidura tenemos que cerrar un acuerdo que garantice la eventualidad de un gobierno al día siguiente”, ha señalado.

Hace solo unas horas, el martes por la tarde, fue el alcaldable de ERC, Ernest Maragall, quien insistía en gobernar a medias con Colau e invitaba al PSC a dialogar para constatar la imposibilidad de un gobierno tripartito. Collboni ha rechazado participar en estas conversaciones, como ya hizo ayer su número dos, Laia Bonet. “Nosotros seguiremos defendiendo nuestro compromiso de una opción progresista de gobierno que no esté subordinada al proceso, con quien podemos acercar posiciones de cara a la investidura y formación de gobierno es con Barcelona en comú”, ha manifestado.

En las elecciones del pasado 26 de mayo Maragall y Colau obtuvieron los mismos concejales (10 cada uno), pero los republicanos ganaron en votos, con 4.833 papeletas más. El PSC sacó 8 concejales. Con este resultado, Colau pide un gobierno tripartito que sume 28 de 41 concejales, pero los vetos cruzados entre socialistas e independentistas la obligarán a elegir entre unos y otros. Aunque solo un pacto con el PSC le permitiría ser alcaldesa, con el apoyo en la investidura del candidato de Barcelona pel canvi - Ciutadans, Manuel Valls.

Collboni ha cargado contra la portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó por ver una “operación de Estado” en el eventual pacto entre comunes y PSC en Barcelona. “Esta señora nos está regalando perlas para los anales de las comparecencias políticas”. Pedir una respuesta de país es “un llamamiento irresponsable”, ha manifestado y ha exigido una rectificación: “Debería rectificar, no habla en nombre de todos los catalanes y catalanas, este es uno de los problemas que tiene el Govern, que no habla en nombre de todos”.

Despedida de 30 concejales

Los pactos para formar gobierno han sobrevolado este miércoles sobre el último pleno del mandato, el conocido como Pleno de la Lágrima, en el que se despiden los concejales que no repetirán en consistorio salido de las urnas. En este caso, con un récord histórico, porque 30 de los 41 ediles se marchan del Ayuntamiento. Bien porque no han salido elegidos, bien porque han decidido dejar la política activa tras largas carreras, o para dedicarse a otras cuestiones. En total, suman 265 años como concejales, con una media de 8,8 años por cada uno, algo más de dos mandatos.

En la sesión no han participado los diputados en el Congreso Gerardo Pisarello y Jaume Asens y casi todos los que han intervenido se han referido a Joaquim Forn, que fue concejal del Ayuntamiento y es ahora mismo concejal electo y está encarcelado preventivamente por su participación en el proceso independentista.

Los ediles más veteranos en la Casa Gran que hoy se han despedido han sido el ex alcalde XavierTrias (16 años de concejal y alcalde), el concejal del PDeCAT Jaume Ciurana (25 años como edil), y el jefe de filas del PP en el consistorio, Alberto Fernández Díaz. Este último (27 años de concejal en dos etapas) ha recordado a Forn cuando eran compañeros en la universidad de Derecho y pegaban carteles en los pasillos, cada uno de un sindicato distinto. "Todos tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos y tendríamos que hacer un esfuerzo para superar esta situación", ha dicho al recordar su situación de prisión. Desde el PSC, Carmen Andrés ha recordado que Forn le "enseñó cómo pactar sin que se note".

Sobre los pactos, la republicana Trini Capdevila se ha dirigido a Colau y le ha pedido "hacer juntos un gobierno progresista: somos de izquierdas y republicanos, hagamos que Manuel Valls no decida la alcaldía". "Sus votos no serán gratis", ha advertido. Collboni se ha dirigido a ERC y ha afirmado que espera que "con tiempo, paciencia y generosidad" podrán "superar las diferencias". Y Juanjo Puigcorbé, que abandonó el grupo de ERC, ha tachado de "error histórico" que los republicanos no pactaran con los comunes "por estúpidos intereses partidistas".

El ex alcalde Xavier Trias (CiU), ha recibido de la alcaldesa Colau una réplica de la vara de alcalde y en su última intervención, al recordar con buenas palabras a otros alcaldes, no ha perdido la ocasión para reprocharle su actitud: "Ha creado una mezcla que lo hace difícil, pero espero que un día fuera de aquí vea que no soy ni la casta, ni de los poderosos, sino una persona que ha trabajado en el Ayuntamiento". Tras ser reprobada varias veces por su gestión, la conejal de Ciutat Vella Gala Pin, ha "confesado" que el salón de pleno "es un espacio" donde se ha sentido "humanamente incómoda al descubrir actitudes muy feas".

Por parte de la CUP, que irrumpió en el Ayuntamiento hace cuatro años pero no obtuvo representación el 26-M, Eulàlia Reguant ha considerado que sin su presencia "empujando hacia la izquierda y defendiendo opciones rupturistas, el consistorio está más escorado a la derecha". Reguant ha advertido de que harán "oposición popular en la calle" y que en 2023 volverán al consistorio.