El videoarte se hace un hueco en los luminosos de Callao

Y se hizo el arte. Desde este martes y hasta el 11 de junio de 2020 las pantallas gigantes de los Cines Callao mostraran propuestas de artistas contemporáneos a los transeúntes madrileños. “Nos dimos cuenta de que en las ciudades estamos sometidos a la dictadura de los estímulos: el ruido de los autobuses, las luces... dentro de este sistema es crucial incorporar el fenómeno artístico”, cuenta Juan Yuste, director de Cultura Inquieta. No hay antecedentes de este fenómeno entre las capitales europeas. “Sí que existe en Nueva York. Todas las noches en la plaza de Times Square se sincronizan durante tres minutos unas piezas con material artístico”. En Madrid será durante un año, todos los días. Cada 15 minutos se insertan 30 segundos. Se intercalarán con los anuncios de películas, de restaurantes, de series... “Estamos enamorados del proyecto”.

Una de las fotografías de Martina Matencio. Martina Matencio

Los Cines Callao dejaron de ser un cine al uso desde hace unos años. Hoy se puede ver un monólogo, espectáculos de magia… y arte. “Hace 7 años se nos ocurrió averiguar cuántas personas pasaban a diario por aquí”, observa Josué Reyzábal, uno de los propietarios de los cines, “y pasan millones cada año. Esta es la tercera plaza más visitada de Europa tras Picadilly Circus en Londres y la del Museo de Louvre de París”.

El proyecto de Callao City Lights y Cultura Inquieta se divide en dos partes. Por un lado se expondrán imágenes de fotografía internacional y nacional bajo el nombre de Poetas visuales, cuyo objetivo es difundir la obra de una nueva generación de fotógrafos españoles. "12 meses, 12 artistas", cuentan. Y por otro lado Arte en 10: pequeños vídeos de 15 segundos de Instagram sin audio. Este último ha sido un éxito porque, según los organizadores, la iniciativa se lanzó a través de esta red social este enero bajo la etiqueta #arteen10 y se han recibido más de 1.300 vídeos. “Estas obras son complicadas de disfrutar en la calle. Y las vamos a ver”, recalca el responsable de Cultura Inquieta.

La primera fotógrafa que pudo ver sus obras en la céntrica plaza fue la catalana Martina Matencio, de 29 años, que estuvo presente en la inauguración. “Mi primer contacto con la fotografía fue en un viaje familiar que hicimos a Cuba cuando tenía 20 años. Al volver a Vilanova todas las fotos me salieron blancas. Ahí me dije: ‘Me tengo que dedicar a esto’”. Su trabajo casi siempre consiste en retratar al cuerpo femenino. "De una forma aparentemente intuitiva conecta la melancolía, la dureza o la sombra". El artista que acompañará a Matencio durante este mes será el alemán Oliver Latta, que trabaja con el 3D, que no pudo asistir a la presentación. “Sus animaciones son inquietantes, pero, al mismo tiempo, extrañamente bellas e hipnóticas”, cuentan desde Cultura Inquieta.

Al salir de la presentación, los cines comenzaron a proyectar las fotos de Martina Matencio, que miraba con una sonrisa de oreja sus fotos. “Estoy emocionada. Acabo de mandarle las fotos a dos amigas”.

