‘Anastasia’ y ‘El médico’, los musicales más premiados

"Cuando un espectáculo funciona ganas dinero, pero cuando no, te pegas un leñazo de dimensiones catastróficas". El actor y cantante madrileño Javier Navares resumía con estas palabras la inestable industria del teatro musical en España. Lo decía con conocimiento de causa, pues lleva más de 25 años sobre las tablas, tras ganar el premio a mejor actor de reparto por su papel de Vlad en el musical Anastasia, estrenado en Madrid esta temporada, la gala de los Premios del Teatro Musical (PTM) que se celebró este lunes en el Teatro Municipal de Coslada.

Unos galardones que desde hace doce años entrega el sector a los profesionales del género. Las producciones de Anastasia, el musical inspirado en la historia de la última Romanov y El médico, el título basado en el superventas de Noah Gordon, fueron con siete y cinco estatuillas cada uno los vencedores de una velada que repasaba la temporada en la que se han estrenado más superproducciones que nunca.

“La mejor temporada de teatro musical de la historia”, reconocía Fernando Olives, productor de Stage, responsable de El rey león, cuando recogía la estatuilla de mejor musical para Anastasia. Es un género que no para de crecer y que atrae a la capital a turistas de toda España. Ese auge, sin embargo, no se reflejaba en esta edición, tan lejos de la Gran Vía, el epicentro del género. Incluso en el patio de butacas del monumental auditorio se veían algunos huecos. "Los PTM no parten de una entidad que cuente con recursos y apueste por algo grande", reconoce Raúl Ibai, uno de los organizadores.

Los Premios del Teatro Musical surgen del esfuerzo de un grupo de artistas y técnicos del sector. “Todo el mundo colabora desinteresadamente", afirma añade Ibai. Presentada por Inés León y Tomy Álvarez, la gala contó con números musicales protagonizados por artistas en activo de todas las edades. Cinco de las niñas que forman parte del elenco de El médico arrancaron más aplausos que ningún otro artista con su número musical.

Musicales como El rey león o Billy Elliot han fomentado la profesionalización de los actores infantiles, dentro de parámetros saludables para ellos. Casi todas las producciones en cartel cuentan con alguno. También en el teatro orientado a los niños, como en Caperucita, de La Coja Producciones, obra que anoche se llevó el premio en la categoría de mejor musical familiar. No es habitual que estas obras orientadas al público infantil, que copan las salas en horario diurno, estén protagonizadas por menores. “[El infantil] es un público inteligente y exigente que sabe lo que quiere", destacaba Juanjo González, productor de Caperucita y director de la web sobre teatro musical Broadway World Spain. La infancia también marcó el discurso de David Pizarro y Roberto del Campo, que se llevaron el de mejor escenografía por su trabajo en 33, el musical, sobre la vida de Cristo. “Me hace mucha ilusión recoger el premio aquí, yo me crie en Coslada. Cuando yo quería decir que me dedicaba a esto, me miraban raro”, recordaba Pizarro.

Zarzuela y teatro barcelonés

Además de las 17 categorías habituales en estos tipos de premios, como mejor actor, mejor iluminador o mejor musical, los PTM incluyen tres categorías —de honor, especial y Crea—que distinguen a personas o instituciones que enriquecen el género, pero no tienen representación en las categorías generales. El premio Crea fue a parar a manos de Iván Macías y Félix Amador, compositor y libretista de El médico. Ambos han dado forma esta temporada a una producción completamente nueva y española, aunque basada en una obra del escritor estadounidense Noah Gordon. El hijo y agente del autor, Michael Gordon, estuvo presente para demostrar el sólido apoyo que la familia concede a este montaje que se llevó cinco estatuillas. Entre ellas estaba la de mejor figurinista para Lorenzo Caprile. El mediático diseñador agradeció el premio tras reconocer que había tenido un día complicado. “Vuelvo a casa como si me hubiera tomado un tripi”.

El auge del musical en la capital no ha ido paralelo al desarrollo de la cartelera barcelonesa. Allí pocas superproducciones han destacado este año. Los profesionales catalanes, en cambio, han brillado por el riesgo y la innovación de sus producciones. La distinción especial de la noche fue para Focus y Onyric. Un proyecto dirigido por Daniel Anglès, que pretende colocar el teatro Condal de Barcelona como referente del género musical con ambiciosos títulos que no tienen cabida en el circuito comercial. “Los sueños tienen música”, destacaba Anglès a través de un vídeo de agradecimiento. Ese apetito por el riesgo ha supuesto que las cuatro producciones nominadas en la categoría off fueran, precisamente, catalanas. La ganadora fue Carrie, adaptación del musical estadounidense de 1988 basado en la novela de Stephen King, dirigida por Ferrán Guiu en el Teatre Gaudí.

El premio de honor recayó en otro teatro, el de la Zarzuela. En esta categoría han sido premiados estrellas de la talla de Concha Velasco, Mario Gas o Ricard Reguant. Esta vez la profesión ha querido destacar la labor del coliseo de la calle Jovellanos. “Todos nos dedicamos a lo mismo, somos descendientes y herederos de la zarzuela”, subrayaba Raúl Asenjo, asistente a la dirección de Daniel Bianco, director de la institución que antaño ha programado títulos de Broadway como Al sur del Pacífico, El hombre de La Mancha, El violinista en el tejado o Sonrisas y lágrimas.

Anastasia, la gran vencedora

El galardón a mejor musical fue para Anastasia, la producción de Stage en Broadway que rápidamente viajó a Madrid antes de estrenarse en ningún otro lugar del mundo. Esta y seis estatuillas más recayeron en los profesionales de esta función. La directora general de la compañía, Yolanda Pérez Abejón, y parte del equipo artístico, subieron a recoger el trofeo de mano de la anterior directora general Stage, Julia Gómez Cora, que recientemente ha participado como miembro del jurado en Operación Triunfo. “Madrid tiene un nivel excelente”, insistía Fernando Olives, productor de Stage. Un nivel que dejaron patente los intérpretes que desinteresadamente se subieron al escenario en varios números musicales de este evento que, sin embargo, no tiene la repercusión de los Max o incluso los Feroz. "Ayer en los informativos de TVE se hablaba de los Tony, pero no se mencionaba que íbamos a tener los PTM en Madrid, todos los medios tenían la nota de prensa", denuncia Raúl Ibai. "Puede que sea porque aquí no hay un star system. Nuestros artistas son de los mejores del mundo, pero salen en los medios", concluye.

