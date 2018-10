Secretos de vestuario

Lleva unos meses en los que tras una propuesta estimulante le llega otra. A Lorenzo Caprile le sobran motivos para estar pletórico. Los días se le quedan cortos, pero no desaprovecha las oportunidades. “Cuando me llamaron para hacer el vestuario de El médico no pude decir que no. Era un reto de los que me ponen”. Quedarse sin vacaciones no le importaba. Desde julio hasta ahora se ha volcado con el musical. “Hemos calculado que entre ropa y complementos salen a escena más de 300 piezas”, señala en uno de los laberínticos pasillos del Teatro Nuevo Apolo. Hay burros con vestuario por todas partes. “Algunos interpretan a varios personajes por lo que tienen que cambiarse contrarreloj”. Los conoce bien. Se los ha ido ganado desde las primeras pruebas.

ampliar foto Caprile, con uno de sus diseños. C. PINA

Entre bambalinas se divierte tanto como buscando ropa de otras épocas en almacenes específicos. “Cornejo es uno de los mejores lugares en el mundo para encontrar vestuario histórico hasta el siglo XVIII”, explica. Le entusiasma perderse en las dos naves que la sastrería tiene en Azuqueca de Henares. Allí acuden figurinistas de todo el mundo.

Jenny Beavan, Oscar por el vestuario de Mad Max: Fury Road, se ha llevado piezas para Keira Knightley y el resto del reparto de El cascanueces y los cuatro reinos. Siempre que viene por estos lares queda con el modista madrileño y se zampan un cocido. Es una de sus grandes amigas, como Sandy Powell, otra institución en el sector. Acaba de estar con ella en Oviedo por el Princesa de Asturias a Martin Scorsese. “Hicimos un coloquio hablando de sus películas. Contó que Gangs of New York fue su trabajo más difícil”. Le nominaron al Oscar que se llevó después con El aviador. Ya tenía otro por Shakespeare in love.

Lorenzo Caprile participó en el vestuario de El lobo de Wall Street diseñando el vestido de novia que lleva Margot Robbie. “Lo llevé yo mismo metido en una maleta”, recuerda. Era una boda ambientada en los 90. Para El médico ha viajado al siglo XI. “Todo tenía que tener unidad, coherencia. La labor fundamental ha sido seleccionar, probar, bordar, teñir…”.

El musical es una superproducción en la que se han invertido cuatro millones de euros. “Todo es español. No es la típica franquicia en la que ya viene todo hecho, aquí todo es nuevo. Es 100% español: el compositor, el libretista, el escenógrafo, el coreógrafo, la financiación…”. Noah Gordon, autor de la novela superventas en la que se basa, acudió al estreno. “Él está feliz. Durante este proceso nos ha seguido muy de cerca”.

ampliar foto La actriz Miriam Giovanelli y la diseñadora María Escoté (derecha). C. PINA

Una vez puesto en marcha el musical, y sin descuidar los encargos de su taller, Lorenzo Caprile grabará nuevas entregas de Maestros de la costura, el programa que ha disparado su popularidad. “He querido repetir porque lo pasamos fenomenal. Nos reímos, nos emocionamos…”. No puede contar nada de la nueva temporada. “Si lo hago me darán un capón”. Tampoco avanza nada María Escoté, su compañera en el programa de TVE. “Le adoro. He venido por él. Está entusiasmado y tengo ganas de descubrir qué ha hecho”. La diseñadora que se adelantó a todos con la fórmula see now, buy now siempre hace planes con Miriam Giovanelli, que suele llevar sus icónicos vestidos. La actriz acaba de volver del Festival de Sitges de presentar El año de la plaga. “Hace años que leí la novela y me apetece mucho ver cómo la llevan a escena”.

Massiel no se pierde un estreno y tampoco faltó a este el miércoles. Es una espectadora insaciable. “La semana pasada estuve en Anastasia. La protagonista es la hija de un compañero de Follies”. Ya hace seis del musical dirigido por Mario Gas, que puso a la crítica a sus pies. “Decidí despedirme entonces. Ya no volveré a actuar”. Lo que sí hace es cantar puntualmente, como en Ánimo animal, el concierto homenaje a Luis Eduardo Aute. “Estaremos los amigos de toda la vida y algunos más jóvenes”. Le dedicará Rosas en el mar.

ampliar foto La periodista Marta Reyero. C. PINA

Marta Reyero presenta los informativos de fin de semana en Cuatro. “Entre semana aprovecho para ir al cine y al teatro”. La ternura, de Alfredo Sanzol, es de las últimas obras que le han emocionado. A El médico acude expectante. “Que Noah Gordon le haya dado el visto bueno ha aumentado mi curiosidad”.

Poco después de recibir la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, el modista recibió un homenaje en el pasado Festival de Almagro por su trayectoria como figurinista. Empezó esa faceta en 2006 junto a Eduardo Vasco, entonces director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Doce años después, sigue colaborando con él. Por algo será.

ampliar foto Un momento de 'El Médico'. NACHO ARIAS

Fernando Villar (EFE)