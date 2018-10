La España rompedora

Le fascinaban desde la distancia. Miguel Reveriego fue conociendo a todos con la excusa de fotografiarles. Residente en Nueva York, el colaborador de numerosas revistas de moda ideó Mi España, un proyecto personal que reúne a una nueva generación de talentos. 17 fotografías únicas agrupan a 21 jovencísimos creadores con carácter fuera de duda.

ampliar foto Algunos de los retratos de Miguel Reveriego a los artistas. C. PINA

"A través de ellos, quería expresar mi propia voz lejos de todos los compromisos profesionales que tengo", explica el fotógrafo. "Son todos auténticos, muy de verdad. Quería celebrarlos. Hay que intentar que no se vayan, que no tengan que hacer lo que tuve que hacer yo". Hace 17 años, Miguel se marchó a buscarse la vida. En Londres despegó su carrera.

ampliar foto María Lemus y Víctor Alonso, creadores de María Ke Fisherman. C. Pina

La selección de protagonistas de Mi España obedece a un criterio inequívoco. "El talento de ser capaz de ser uno mismo. Es una celebración de la voz artística, de la diversidad de género, sexualidad y raza". Hay diseñadores de moda, cantantes, actores y actrices, modelos, performers, cineastas y otra gente inquieta.

María Lemus y Víctor Alonso, creadores de María Ke Fisherman, no podían faltar en la muestra. Ellos están tras la marca que desde Madrid ha logrado posicionarse en todo el mundo. "En España no vendemos nada. Cero. En Asia y Estados Unidos mucho". Lady Gaga, Miley Cyrus o Katy Perry han llevado sus diseños. Rosalía también. Tienen su taller en Suanzes, donde se aíslan. Les encanta su retrato de Miguel Reveriego, rodeados por humo de un cigarrillo. "Es un fotón. Cuando lo hicimos estábamos muy enfadados, llevábamos una semana sin hablarnos. Nos pasamos el humo con odio y volvió el amor".

ampliar foto La cantante y compositora Brisa Fenoy, delante de su retrato. C. PINA

Además de ser una de las fotografiadas, Brisa Fenoy cantó en directo en la presentación de Mi España en Florida Retiro. La cantante y compositora está trabajando en su nuevo álbum. "Llevo la dirección creativa de todo el proyecto, que también produzco. Las cosas de palacio van despacio". La autora de Lo malo ultima el lanzamiento de un single. "Se llama Parriba. Es un mensaje positivo, un chute de energía. La vida es una y tenemos que disfrutar ya que estamos aquí". Tras estudiar Psicología, empezó a trabajar como modelo. "Quería ganar dinero y ahorrar para poder hacer mi música".

ampliar foto Felipe Olaya y Borque, inquietos promotores nocturnos. C. PINA

Antes de que Brisa Fenoy subiese al escenario, Felipe Olaya tomó la cabina. Todos los fines de semana pone canciones en Cuenca Club, del que es promotor junto a Borque. Ya llevan cinco años instalados en Pirandello (c/ Martín de los Heros, 14), donde hacen su fiesta los viernes y sábados. "Llenamos locamente las tres salas que tiene la discoteca". Entre 18 y 25 años tienen quienes van allí a divertirse. "Son desprejuiciados y muy abiertos". Como el propio Borque, que está grabando nuevas canciones. Pronto también publicará un libro muy autobiográfico con la editorial Hidroavión. "Habrá muchos chismes, con iniciales a lo Aquí hay tomate", anuncia.

Jedet dio el relevo en la cabina. Tampoco para. Lo mismo pincha que canta que participa en cualquier cosa que le estimule. "Me encanta el trabajo de Miguel Reveriego y no tardé ni un segundo en decir que sí a su propuesta". Entre compromiso y compromiso, acaba de grabar con un grupo al que admira mucho. "No puedo decir cuál es. Es un single para el álbum nuevo de ese grupo". Ya lleva seis años en Madrid, donde es feliz. "La verdad es que creo que está a punto de explotar. En cualquier momento va a reventar y van a aparecer cosas nuevas muy interesantes".

Adán y Lois Peiteado acaban de terminar Bachillerato y les gustaría estudiar moda. Mientras, despuntan como modelos. Hijos de padre mago y madre vedette, los gemelos no se pierden una. "En las inauguraciones y en las fiestas conocemos a gente increíble. Ir a exposiciones es una forma muy bonita de aprender. Poder conocer a los artistas es una oportunidad única". Formar parte de Mi España les llena de ilusión. "Es un honor por el fotógrafo y por el casting. Hay gente en este proyecto a la que admiramos mucho. A algunos los conocemos, otros estamos deseando".

Pepa Salazar, Filip Custic, Alba Galocha, Dolores de la Rosa, Sandra Escacena y Eduardo Casanova son otros de los retratados. Habrá más. El proyecto, con estilismo siempre de Belén Antolín, seguirá creciendo y planea llevarla a la muestra a distintos lugares, tras esta primera presentación. "Hay muchos personajes todavía que quiero hacer", comparte el fotógrafo que trabajó tres años con Mert & Marcus. "Me fui a Londres a por ellos y lo conseguí".

Expatriado por motivos profesionales, vive en Nueva York desde hace siete años. "Creo que Madrid está en un momento increíble y trato de venir todo lo que puedo. Me encanta conocer a gente de aquí y ahora. En mi generación éramos peores, más malos, mucho más oscuros". A Miguel Reveriego le regalaron una cámara de fotos en la primera comunión. La pidió él. "Tenía una madre muy guapa y me pasaba el día haciéndole fotos". Todo comenzó así.