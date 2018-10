Enemigas muy amigas

Se odian en la ficción, se adoran en la vida real. Dirigidas por Gracia Querejeta, Maribel Verdú, Juana Acosta y Paula Echevarría olvidaban sus personajes de Ola de crímenes al acabar cada jornada de rodaje. Aunque se pasaban el día insultándose, al llegar la noche brindaban para celebrar su encuentro. Como en el estreno de la película en Madrid.

Convivieron ocho semanas, lo que contribuyó a intensificar su relación. “Salíamos a cenar siempre que podíamos. Disfrutamos mucho”, rememora Maribel. “No pudo haber más buen rollo entre nosotras. Son dos compañeras divinas”, alaba la protagonista, que nunca había trabajado con ellas. Se fueron convirtiendo en amigas. Hicieron un grupo en WhatsApp que se llama Las Criminalas y en el que siguen tecleando, enviándose fotos, vídeos y cualquier cosa que les divierte. También organizan planes. “Nos vemos menos de lo que nos gustaría”.

Gracia Querejeta y Paula Echevarría. C. PINA

Juana y Paula ya habían coincidido en Velvet. Las dos tenían muchas ganas de darle la réplica a Maribel. “Soñaba trabajar con ella. Realmente me ha fascinado su generosidad, su sentido del humor, su oficio”, cuenta Juana. “Le admiro desde siempre, pero ahora puedo decir que es un compañera impresionante”, confirma Paula. Las dos también piropean a Gracia Querejeta, otra razón de peso para decir sí al proyecto. “Crea unos ambientes de trabajo maravillosos. Tiene las cosas clarísimas y da mucha seguridad”.

Hora y media antes de que empiecen a llegar los invitados al Cine Capitol, las actrices ya están listas para las cámaras. Bajan del hotel Vincci para hacer un primer posado en el photocall y para los directos de televisión. Dentro de la sala completamente vacía afloran los nervios ante cómo se recibirá la película. 745 personas ocuparán sus plazas en el patio de butacas.

Maribel pasó el día de su cumpleaños de entrevista en entrevista. “Ni comida de celebración ni cena ni nada. Solo tuve la noche para estar tranquila con mi chico en casa”. ¿Brindaron con champán? “Por supuesto, eso es fundamental en mi vida”. La maquinaria promocional de Mediaset ha llevado a las actrices de un sitio a otro, incluyendo la casa de Gran Hermano VIP. Paula está sin voz. “Un resfriado mal curado y tres días hablando sin parar”.

Raúl Arévalo forma parte del reparto, en una colaboración especial. “Fui tres días a Bilbao y me lo pasé genial con ellas. La verdad es que antes de ir pensaba: ¿Estas tres como se llevarán? Pues estupendamente”. Tras la locura de Tarde para la ira, ya está trabajando en su próxima película como director. “Estoy escribiendo, a rachas. Me muevo por impulsos. Como tengo trabajo como actor, puedo permitirme no ponerme plazos”.

Completan el elenco Javier Cámara, Luis Tosar, Antonio Resines y Nora Navas, que no pudieron ir a la première, y dos recién llegados a la profesión: Asier Rikarte y Miguel Bernardeau. Nacidos en los 90, quieren recibir nuevos guiones. Uno desea hacer películas independientes, el otro más producciones como Élite, que acaba de estrenar en Netflix.

ampliar foto Asier Rikarte y Miguel Bernardeau. C. PINA

Juana Acosta esta semana también hace doblete: es una de las protagonistas de Gigantes, la serie de Enrique Urbizu. Está en racha, como Paula Echevarría, que comienza a rodar una comedia con Álvaro Fernández Armero. “Somos unas privilegiadas”. Maribel Verdú tampoco para. Está ensayando una película con Daniel Grao, Aura Garrido y Roberto Álamo.

Si Gracia Querejeta le dice ven, la ganadora de dos premios Goya lo deja todo. Y al revés. Son mucho más que directora y actriz. Desde Siete mesas de billar francés, han hecho cuatro películas de la mano. “En primavera haremos la quinta”, avanza. “Es una película pequeña, en la línea de las anteriores, muy Gracia. Tiene el guión escrito desde hace mucho tiempo y por fin lo podrá sacar adelante”. La directora lo confirma: será la historia de tres mujeres que quedan todas las semanas para andar por diferentes parques. Adriana Ozores y Emma Suárez serán las otras dos protagonistas.