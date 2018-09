‘Cutrelux’ para todos

Siempre están ideando cosas juntos. Paco Clavel y Juan Sánchez forman un tándem que se complementa perfectamente. Lo mismo organizan una exposición que proyecciones de películas raras que cualquier cosa que se les pasa por la cabeza. “Lo hacemos por amor al arte, nunca mejor dicho”. ¿Lo último? Popíssimo, una muestra en un bar. “Nos apetecía reunir a artistas amigos con otros que nos gustaban”.

El rey del cutrelux se acercó a Chamberí, a la inauguración en Artium (Álvarez de Castro, 11), con una chapa del Ecce Homo de Borja, pintado por Cecilia Giménez, un enchufe convertido en anillo y unas monjas colgando de sus orejas a modo de pendientes. “Me pongo cosas que me divierten”. Muchas las encuentra en El Rastro. "Soy rastrónomo. Vivo al lado y voy todas las semanas". Reconoce que tiene cierto Diógenes. “Creo que sí, acumulo ropa, discos, abalorios…. pero no sé si es un defecto o una virtud”.

Obra de Octavio Terol.

Paco conoció a Juan hace siete años. “Me llamó para pedirme un disco de Vainica Doble. Conecté con él y nos hicimos muy buenos amigos”. El cantante de El twist del autobús lleva muchos años colaborando en Radio Nacional, donde en su miniprograma Extravaganza pone canciones poco conocidas. Tira de su colección. “Tengo más de 100.000 discos”. La mayoría es tan pop como su nueva exposición.

Además de comisariarla, incluye obras propias. “No tengo interés en venderlas, prefiero que las roben”, suelta. En una de las paredes del bar cuelgan Sor Sara y Sor Lola, fotografías de Sara Montiel y Lola Flores que ha retocado manualmente. También hay retratos del propio Paco Clavel, firmados por Kiko Alcázar, en los que lleva ropa de Agatha Ruiz de la Prada. “Su primer desfile lo presenté yo. Ella era muy fan mía”. Aunque hace mucho que no sale por la televisión, raro es el día que por la calle alguien no le para. “Yo me veo muy reivindicado por la gente, como si hubiera hecho algo importante, que la verdad es que lo he hecho”.

Juan Sánchez lleva 28 años trabajando con otra figura con muchos admiradores: Juan Gatti, Premio Nacional de Diseño y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. De su estudio han salido portadas de discos, carteles de películas e incontables proyectos artísticos. “Me encargo de la producción, el archivo y tareas de administración”, explica. En Popíssimo hay dos collages propios, ¿Todavía crees conseguir algo con la violencia? y No sé a dónde vamos a parar. “Me gusta mucho la iconografía de las revistas femeninas de los años 60 y 70”.

La exposición surgió una tarde tomando café. A ambos les apeteció hacer una colectiva mezclando nombres muy diversos, a los que uniese una mirada pop. “El arte pop es vistoso, divertido, muy libre”. No faltan personajes conocidos como Massiel pintada por La Rata de Antequera o Linda Blair y Dolly Parton en portadas de Interview intervenidas por Octavio Terol.

Lara Lars (Vigo, 1986) también saca partido a revistas antiguas. “Transformo mujeres florero de los años 60 en superheroinas”. Como decorado, edificios brutalistas y ciudades invadidas. Tiene más de 38.000 seguidores en Instagram. “Tengo mucha relación con ellos. Todo lo que he conseguido ha sido por compartirlo en redes sociales”. Ya ha hecho ilustraciones para portadas de libros editados por Seix Barral y Anagrama. Está deseando que le encarguen la portada de algún disco. “La movida viguesa de los 80 me ha influido un montón. Cuando era pequeña era muy fan de Silvia Superstar”, dice a modo de pista.

Las litografías de Javier Jubera (Logroño, 1982), Realismo y Materialismo, también sobresalen en Popíssimo. “Combino mi faceta como ilustrador en prensa, editorial y libros con una parte más íntima y personal”. Seleccionado junto a Aitor Saraiba, Paula Bonet, Ricardo Cavolo o Carla Fuentes en Ilustradores españoles: el color del optimismo, su obra se ha visto en Roma, Miami o Ciudad de México. Ahora está trabajando en la portada y el libreto de Zombies Integral, un doble LP en vinilo con los dos discos publicados por el grupo que lideró Bernardo Bonezzi. “Sus canciones han estado presentes en mi vida desde siempre”.

Paco Clavel quiso mucho al compositor de Groenlandia. Él también participó en Duets, un disco recientemente reeditado en vinilo como La vida es un cabaret. Sus duetos con Carlos Berlanga, Vainica Doble, Pedro Almodóvar o Susana Estrada se pueden escuchar en Spotify.

Antes de fin de año Juan y Paco organizarán una nueva sesión de Cinema Oh!Culto, donde rescatan películas españolas insólitas. Ambos cuentan con videotecas inabarcables. “Desde el 84, cuando llegué a Madrid, he ido grabando y comprando sin parar. Debo tener más de 10.000”, calcula Sánchez, que también colabora con Diego Galán en sus documentales. El vendedor de ilusiones o Haz la loca…no la guerra se programaron en el cineclub junto a invitadas como Carmen Jara y Paloma Cela. “Fueron noches muy divertidas”, recuerda Clavel. Tan divertidas como la de la inauguración de Popíssimo, que se puede visitar hasta el 28 de octubre.