De maratón artístico

Pionera entre pioneras, Juana de Aizpuru recibe en su galería de la calle Barquillo, visita obligada. “Estos días sí se nota más gente”, reconoce. Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, no hay día que no esté en su despacho. “¿Dónde voy a ir que me guste más?”, exclama.

Rodeada de obras de arte, catálogos y libros, las horas se le pasan volando. “Los e-mails son una verdadera pesadilla, siempre tengo la sensación de estar debiendo respuestas”.

A Juana se le ocurrió abrir ARCO cuando Tierno Galván era alcalde: “Fue muy cómplice, me apoyó muchísimo. Vio que la feria ayudaría a transformar Madrid”. El Viejo Profesor animaba a divertirse, a sacar partido a una ciudad en la que todo sigue siendo posible. “El que no esté colocado que se coloque… y al loro”, en sus recordadas palabras.

La fundadora y el actual director de ARCO, Carlos Urroz, tienen una relación muy estrecha. Él queda estos días con amigos que generalmente no van a galerías. Les empuja. “Ver una exposición en una galería te hace entender mejor el trabajo de un artista que ver una obra suelta en una feria”, señala mientras la infatigable galerista se despide de posibles compradores de las pinturas de Markus Oehlen. “Los coleccionistas están poco animados, les cuesta decidirse. No compran con ímpetu como en los ochenta y a finales de los noventa”, lamenta. El año que viene cumplirá 50 años como galerista. “Lo celebraré muy bien celebrado. Pienso seguir mientras esté bien y pueda. Esto es una forma de vida”.

De Doctor Fourquet a Conde Duque



Artistas, comisarios, coleccionistas y otros agentes van estos días de galería en galería en la calle Doctor Fourquet. Hay 15 agrupadas como Madrid DF. Entre las exposiciones imprescindibles, Helena Almeida en Helga de Alvear; Carlos Irijalba, en MPA, o Antonio Ballester Moreno y Benjamín Palencia, en Maisterravalbuena. Todas estas pertenecen a la asociación Arte Madrid, organizadora de Apertura, pero también las hay que no, como García Galería, que abre temporada por todo lo alto con una antológica de Pepe Espaliú. “Hemos trabajado mucho para conseguir estas piezas”, admite Joaquín García. Además de sus icónicas muletas, incluye desde pinturas seminales hasta prácticamente sus últimos dibujos. “Es una reivindicación de su figura. Yo tenía 22 años cuando se murió. Recuerdo lo mucho que me impresionó ver la noticia en la tele. Entonces descubrí el arte contemporáneo”.

En la Galería Alegría, Sebastián Rosselló y Patricia Donohoe tienen como constante apoyar a nuevos talentos. A Matt Smoak lo descubrieron en Instagram. “Es su primera individual en Europa”, presumen. Ha viajado a Madrid ex profeso desde Nueva York para montar la exposición. Su trabajo es altamente autobiográfico.

Otra galería que tiene como baza a novísimos artistas es Twin Gallery, en Conde Duque. Abrieron en plena crisis, hace seis años. Cuatro mujeres están frente. Rocío de la Serna y las hermanas Blanca, Cristina y Beatriz Fernández se complementan perfectamente. “Llevar una galería requiere mucho más trabajo de lo que la gente imagina, pero seguimos muy ilusionadas”. Empezaron de cero con gente que no había expuesto nunca. Tito Pérez Mora lo hace por tercera vez con un proyecto sobre la desaparición, la memoria y el tiempo.

Apertura Fresh

Directa del plató de Pasapalabra a su galería. Es lo que tiene la fama, que lo mismo le sirve para que le paguen por concursar en la televisión que para que visiten las exposiciones en La Fresh Gallery sus seguidores de Instagram. Muchos pisan por primera vez una galería gracias a Topacio Fresh. “Decían que duraríamos tres meses y aquí estamos, celebrando nuestro décimo aniversario”. Va por libre, sin pertenecer a ninguna asociación. “Esto no es Apertura, es Apertura Fresh”. En estos años no ha dejado de apoyar a nuevos artistas, como Albert Madaula, con el que abre temporada.El artista barcelonés estuvo el martes hasta las 3 de la mañana montando ‘Feroz’. Instintos primarios, colores vibrantes. Entre sus referentes, Matisse, Picasso, Schiele, Peyton o Hockney. “Desde junio he trabajado en la exposición. No he vivido el verano, me he quedado sin playa ni conciertos, pero ha merecido la pena. Estoy muy contento”.

Indeciso entre dos cuadros, Mario Vaquerizo daba vueltas a cuál comprar. A la inauguración tampoco faltó Jaime de los Santos. Al acabar el Debate del Estado de la Región, el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid se acercó el jueves al sótano en Conde de Aranda. “Todas las galerías de Madrid constituyen una oportunidad única para de forma gratuita conocer lo mejor del arte nacional e internacional”. Como tantos madrileños y visitantes, irá estos días a todas las que pueda.

ampliar foto Helena Almeida en Helga de Alvear, una de las exposiciones imprescindibles de Apertura. C. Pina