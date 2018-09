Los jóvenes culturetas van de gratis

Cinco jóvenes, beneficiarios del abono cultural, nos cuentan su experiencia y sus propuestas favoritas. Tienen entre 17 y 27 años. Son jóvenes y rompen el estereotipo que dice que la juventud pasa de la cultura. Todos ellos exprimen —o han exprimido— el JOBO.

Atracción cultural. A Román García, músico de 25 años, su pareja le animó a unirse a JOBO y juntos comenzaron a ir a obras teatrales. “Me vino estupendo: tengo 25 años y la economía no está boyante”, dice García. “Echo en falta apoyo institucional a la música. Solo se apoya por lo público en fiestas populares o en clásica, pero no en el caso de la música moderna”, apunta. También le parecería interesante que se considerasen manifestaciones “contraculturales” como el trap. “Hay un importante movimiento cultural juvenil que se ve reflejado en las redes sociales”. Destaca las obras Yocuba y Las bicicletas son para el verano.

Ciencias y letras. Ainara Álvarez, de 17 años, es la prueba de que la curiosidad científica y los intereses culturales no están reñidos. “Voy a empezar Física”, dice. Con JOBO ha ido sobre todo al teatro: “He hecho teatro desde pequeña, pero no había ido mucho como espectadora. No manejo mi propio dinero y no lo podía pagar”. Le ha gustado Troyanas, de Carme Portaceli, y Juguetes rotos, “trata de cómo se descubre a sí misma una mujer transexual”.

Cineteca y batalla de gallos. Hugo García, de 18 años, estudia Relaciones Internacionales y se sacó el JOBO tras ver un anuncio en un autobús. Ha frecuentado Cineteca de Matadero y visto obras como Las bicicletas son para el verano o una batalla de gallos (duelo de raperos) en el Price. “Antes ya iba al teatro, y sigo yendo pagando entrada”, cuenta. “Hay juventud desidiosa que pasa de la cultura, pero también, personas que sí que tenemos interés. Lo que pasa es que hacen más ruido los que piensan que esto de la cultura es de pringados”, opina. Entre sus otras aficiones culturales está la fotografía y la pintura: “Sobre todo los pintores flamencos y el francés Bouguereau”, dice.

Teatro en vena. “En un mes se me acaba el chollo", dice Ana Ramírez, de 26 años y graduada en Periodismo. Se aficionó al JOBO y acudió a más de una veintena de obras teatrales. “Me he perdido muchas obras por no tener dinero”, cuenta. Ahora que ya tiene inoculado el veneno de las tablas, se le pasa la edad. “Voy a estar triste durante mucho tiempo”, bromea, “le pediría a la alcaldesa que lo ampliase a los 30 años porque todavía somos jóvenes y hay mucha precariedad laboral”. Entre sus obras favoritas han estado Juguetes rotos o Cronología de las bestias. “Gracias al JOBO me he podido acercar a géneros que no conocía, como la danza flamenca”.

En el último minuto. Julia Martínez, de 27 años, ha aprovechado mucho el abono: “Cuando me aboné solo me quedaban cuatro meses [como beneficiaria]”, dice esta graduada en Derecho y funcionaria. “Antes no iba casi al teatro, pero últimamente he ido más que en toda mi vida”. Ahora, como exusuaria forzosa, sigue acudiendo con regularidad. Entre sus favoritos, Cronología de las bestias o Las bicicletas son para el verano. “Si eres adolescente y solo tienes cinco euros para el fin de semana, te vas antes al parque con una litrona que al teatro. Esta iniciativa puede ayudar a sustituir este tipo de ocio. El teatro acaba generando adicción”.