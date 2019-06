“Barcelona ya es atractiva. Nos hace falta estabilidad política”

Pere Navarro (Terrassa, 1959) cumplirá en julio su primer año como máximo responsable del Consorcio de la Zona Franca, pero podrá celebrarlo entre el 26 y el 29 de junio como anfitrión del congreso mundial de zonas francas, que por primera vez se celebrará en Europa, coincidiendo con el Salón Internacional de la logística (SIL), el eDelivery Barcelona Expo & Congress y el InTrade Summit BCN. Ex alcalde de su ciudad natal y ex primer secretario del PSC, Navarro destaca el modelo español de zonas francas y quita hierro al problema del déficit de infraestructuras.

Pregunta. ¿Por qué es tan importante esa concentración de salones y congresos de junio?

Respuesta. Porque es la primera vez que sucede esa acumulación de eventos en todo el mundo. Y porque en el congreso de junio se crearán nuevas redes de relación en este mundo que se transforma tan rápidamente.

P. ¿Qué aportará el Consorcio de la Zona Franca?

R. Nuestra experiencia. Nosotros somos una locomotora de actividad económica pública, un modelo de polígono industrial que queremos exportar. Pretendemos que la Organización Mundial de Zonas Francas (la convocante) en algún momento pase de ser una organización de zonas francas a un organismo de desarrollo y promoción económica, que es lo que somos nosotros. Somos una fábrica de oportunidades y nuestra obligación es generar empleos. Para hoy y para el futuro.

P. ¿El modelo de Barcelona es muy diferente al del resto en la captación de empresas?

R. Aquí no captamos empresas por las exenciones fiscales, porque no las hay, sino por nuestro atractivo. Estamos al lado de una gran ciudad que es Barcelona y junto a un gran puerto y un gran aeropuerto. Todo el mundo quiere venir aquí. Estamos casi al 100% de ocupación. Nuestra vocación es que Seat y Nissan continúen aquí, pero también queremos explorar nuevas formas de producir, como la impresión 3D o la fábrica de nueva economía (DFactory 4.0) que vamos a construir en el centro del polígono. Queremos que vengan inquilinos de esa economía. Es posible que en el futuro la industria tradicional inicie una transición hacia ese modelo y esta fábrica permitirá impregnar el polígono de la Zona Franca de esa economía. Sin excluir a nadie. Tenemos otra gran oportunidad desde el punto de vista de desarrollo: Aena desarrollará 300 hectáreas de servicios aeroportuarios, logístico y de industria 4.0. Nos afectará muy positivamente y desarrollar esos espacios de forma coordinada es muy interesante para nosotros, para el puerto y para las ciudades que nos rodean.

P. Está planteada una estación de metro de la línea 10 junto a la futura D-Factory 4.0 ¿Confía que esté abierta en 2020, cuando se inaugure su instalación?

R. La infraestructura está hecha y por la vía ya pasan trenes para ir a las cocheras del metro. Lo único que tienen que hacer es la estación. No preveo que tarden demasiado tiempo. Quizás la estación del final de la Zona Franca sí tarde más, pero esta no.

P. Cataluña acumula grandes retrasos en la construcción de infraestructuras. ¿No piden más compromiso de inversión?

R. Siempre pedimos más compromiso a todos los niveles de la administración en materia de infraestructuras. Pero también hemos pasado por un calendario electoral que lo ha complicado.

P. ¿El retraso del acceso ferroviario al puerto, la ampliación de la Ronda litoral o el metro son un problema para la Zona Franca?

R. No. Estaríamos mejor si fuera de otra manera y es evidente que todo lo que sean conexiones viarias y ferroviarias es muy interesante. Todos estamos de acuerdo en eso y en reivindicar una mejora de las infraestructuras, pero hoy no deja de venir nadie porque crea que aquí no hay unas infraestructuras que le faciliten su actividad económica.

P. ¿El Consorcio es activo para atraer empresas a Barcelona?

R. Nosotros somos públicos pero estamos en contacto muy directo con el mundo privado y trabajamos con todas las empresas que tienen interés en instalarse en Barcelona, ya sea directamente con las empresas o a través de instituciones intermedias. Nuestro primer interés, insisto, es la promoción económica.

P. ¿Qué ha de hacer Barcelona para ser más atractiva para captar empresas?

R. Ya es muy atractiva. Nos hace falta estabilidad política, que da más garantías a los inversores, y ser muy proactivos con todos aquellos temas que estén vinculados con la innovación.