Colau insiste en un tripartito con ERC y PSC tras la oferta de Valls

Ada Colau ayer tras reunirse con Ernest Maragall. Massimiliano Minocri / atlas

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido que "dejen de intentar arrastrar" a los comunes a un pacto en clave nacional y ha insistido de nuevo, como hizo el día después de las elecciones, en que la mejor opción para la ciudad es un tripartito progresista con ERC y PSC: "Que sea imposible en absoluto está escrito en ninguna parte", ha afirmado. "No permitiré que Barcelona se supedite al independentismo o al antiindependentismo, ni a los intereses de partido", ha avisado en declaraciones a TV3.

Colau ha defendido que su prioridad es una alianza con ERC y PSC, y ha recordado que republicanos y socialistas están pactando "en muchas ciudades" del territorio catalán, y ya han gobernado juntos durante cuatro años en el área metropolitana de Barcelona. Por este motivo, ha considerado que es factible que un acuerdo de estas características se puedan trasladar al Ayuntamiento de la capital catalana, y ha pedido "paciencia" porque "las conversaciones acaban de empezar".

Sobre la oferta de Manuel Valls, que ha puesto sus seis concejales a disposición de facilitar una eventual investidura de Colau para que gobiernen comunes y socialistas, la líder de Barcelona en Comú ha admitido que le ha "sorprendido". No obstante, ha subrayado que el 26M "más del 60 % de los barceloneses votaron fuerzas progresistas y de izquierda", por lo que a su entender los acuerdos se tienen que hacer en clave ideológica, y no por mayorías partidarias o contrarias a la independencia de Cataluña. "Queremos hablar de Barcelona y de proyecto de ciudad (...) Lo ideal sería, en función de los resultados que ha habido, que los acuerdos sean lo más amplios y estables posibles; y lo lógico es que sean de fuerzas de izquierda, que somos la mayoría más amplia", ha resuelto.

Ayer miércoles, Colau se reunió por la tarde con Maragall en el hotel Duquesa de Cardona. Pero quien salió a dar explicaciones, en la sede de Barcelona en comú, fue el número dos de la lista, Joan Subirats, aunque la cabeza de lista estaba en la sede. Subirats eludió la pregunta clave: si Colau aceptaría ser investida tras un acuerdo con el PSC que necesitaría al menos tres votos de la lista de Manuel Valls, candidato de Barcelona pel Canvi - Ciutadans, que ayer anunció que se los regalaría para evitar que Barcelona tenga un alcalde independentista. Estas fueron dos de sus respuestas: "Hemos conocido la oferta de Valls por los medios de comunicación, agradecemos su benevolencia y generosidad de votar a Colau, pero no pensamos discutir con él ningún acuerdo de Gobierno" o “Estamos a 29 de mayo, lo que hagan los partidos el 15 de junio no queremos ponerlo sobre la mesa”. Subirats incluso afirmó que no se ha debatido quién será el alcalde.

Por su parte, Valls ha asegurado este miércoles que los seis concejales de su candidatura acordaron ofrecerse "sin condiciones" a comunes y PSC para evitar un gobierno independentista en la ciudad, incluidos los tres que forman parte de Cs. "Nosotros decidimos los seis, no tres. Somos seis concejales, que no está mal, y que podemos decidir o participar del futuro de la ciudad", ha expuesto en una entrevista en Catalunya Ràdio. De este modo, el alcaldable ha querido acabar con las especulaciones sobre una posible división de opinión entre los tres concejales independientes de su candidatura -él, Celestino Corbacho y Eva Parera- y los tres que forman parte de Cs: María Luz Guilarte, Paco Sierra y Marilén Barceló. "¿No hay ninguna fisura?", le ha preguntado la entrevistadora. "Ninguna", ha respondido él, que ha agregado que "lo decidimos juntos, estamos de acuerdo".