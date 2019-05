“En las locales se valora mucho más el trabajo”

El socialista Javier Ayala (Córdoba, 46 años) ha logrado una mayoría de 16 concejales en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Esto supondrá que el PSOE mantenga este bastión que gobierna desde el inicio de la democracia. Licenciado en Derecho, casado y con un hijo, entró en la alcaldía en febrero de 2018, después de que le traspasara el cargo de primer edil su antecesor Manuel Robles.

Pregunta. ¿Cómo se consiguen 16 concejales?

Respuesta. Creo que se ha valorado mucho el trabajo realizado durante los mandatos anteriores. Hemos hecho una campaña muy potente y un programa que hemos explicado a los vecinos.

P. ¿Qué tiene de especial ese programa?

R. Recoge más de 120 medidas, en la que hay una gran agenda social. La ciudad necesita modernizarla y avanzar hacia el futuro. El PSOE ha sabido conectar con la ciudadanía al ver que venía la extrema derecha.

P. ¿Realmente le preocupaba la entrada de Vox?

R. Cualquier resultado que haga entrar la extrema derecha en una institución me parece muy mal resultado. Me da pena por todo lo que significa. Ahora hay que trabajar para que no sigan esos dos concejales en el futuro.

P. Usted ha conseguido una victoria holgada, mientras que Ángel Gabilondo no logra el Gobierno regional.

R. Me parece una pena, pero no lo doy todo por perdido. El PSOE ha ganado las elecciones y es la persona con mayor capacidad para liderar el Ejecutivo autonómico.

P. ¿Apuesta entonces por un Gobierno en minoría?

R. Esta Comunidad necesita un gobierno progresista con una persona solvente. Ángel Gabilondo es sensible con esas necesidades.

P. El cinturón sur vuelve a ser rojo de nuevo.

R. El PSOE siempre ha hecho un gran trabajo en esta zona. Somos la fuerza de izquierda más solvente con capacidad de gobierno. El sur lo forman trabajadoras y trabajadores. Somos buenos gobernando y lo hemos demostrado en los últimos 40 años.

P. Sin embargo, se les resistían plazas como Alcorcón y Parla.

R. En estos municipios, si hay que decidir entre la derecha o el PSOE, el debate es muy claro. Son ciudades de trabajadores y basta comprobar quiénes hemos sido los artífices del cambio. Ahí siempre ganan los socialistas.

P. Ha sacado 20 puntos más respecto a las últimas elecciones generales. ¿A qué se ha debido?

R. En las locales se valora mucho más el trabajo, la gestión de la ciudad y el salir a la calle con lo que has hecho. En estas, la gente se ha leído el programa electoral y ha estudiado si le interesaba. Son, desde luego, las más cercanas a la ciudadanía y donde más te la juegas.

