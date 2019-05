La sede de Equo amanece vandalizada con una pintada de “Carmena, farsante”

La sede del partido ecologista Equo en la capital, organización que ha acudido a las elecciones municipales de la mano de Más Madrid, ha amanecido este lunes vandalizada, con una pintada que reza "Carmena, farsante" y los cristales rotos. Es una de las primeras imágenes que deja el resultado electoral, en el que la alcaldesa ya en funciones Manuela Carmena ha ganado las elecciones con 19 ediles pero no podrá gobernar porque el bloque de PP, Ciudadanos y Vox supera a la suma de Más Madrid y el PSOE en dos ediles y negociará para hacer alcalde al popular José Luis Martínez-Almeida.

Así quedaba la sede de @equomadrid ayer por la noche. Por encima de todo Madrid es una magnífica ciudad y estoy convencida q siempre son minorías los que ejercen violencia pic.twitter.com/2Hc9N3mf4A — Inés Sabanés (@isabanes) 27 de mayo de 2019

Carmena confirmó pasada la medianoche que no se quedará como jefa de la oposición y dirá adiós a su breve incursión en la política cuando se constituya la nueva corporación municipal, el próximo 15 de junio.

A Equo pertenece uno de los principales rostros del Gobierno de Carmena, el de su concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, artífice de Madrid Central, el área restringida al tráfico que el PP ha prometido revertir.

La izquierda llegó a la cita electoral con las urnas rota, con los actores que en 2015 formaron Ahora Madrid divididos en dos, Más Madrid e Izquierda Unida Madrid En Pie, que al no alcanzar representación ha dejado fuera de las instituciones más de 42.000 votos, que serían en todo caso insuficientes para que Carmena se mantuviese en el Palacio de Cibeles.

Mientras que la exmagistrada aseguró que no echaba la culpa "a nadie" el candidato de IU, Carlos Sánchez Mato, responsabilizó del resultado a Más Madrid. "No es a nosotros a quienes se nos puede acusar de dividir ese espacio político; han sido otros, ha sido en esta caso Más Madrid, que consideró que nuestro espacio no cabía y quien dejó fuera a tanta gente que en estas elecciones ha decidido que lo mejor era abstenerse, porque la abstención ha crecido ligeramente con respecto a 2015", afirmó.

