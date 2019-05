En ‘ponzaning’ se vota a la derecha

En Instagram hay más de 15.000 publicaciones con el hashtag #Ponzaning. Y no. No se trata de un deporte de riesgo, sino de una moda que ha convertido esta calle del madrileño distrito de Chamberí en una referencia nocturna para la gente pija de la capital. En apenas un kilómetro se concentran unos 50 bares que abren los siete días de la semana, donde las tapas sofisticadas se codean con las copas de vino, listas para ser fotografiadas. En la terraza de uno de ellos, Álvaro González y Juana González, dos jóvenes de 25 años, se preparan para cenar. Una pulsera azul con los colores de la bandera de España les delata: vienen de un mitin que ha dado el PP en el barrio y en el que han intervenido José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso. “La idea de España que tiene el partido es la que defiendo”, cuenta él, abogado gaditano en una empresa de robótica, y del PP “de toda la vida”, como ella, trabajadora social, quien se deshace en elogios hacia Ayuso: “Da chicha”, dice.

Esta pareja ve Madrid “muy sucio”, y no cree que los más de 20 años que lleva su partido gobernando en la Comunidad sean un problema, porque lo hace “de manera transparente”. A él, que fue apoderado en las pasadas elecciones generales, le irrita Madrid Central: “Es un impedimento al crecimiento económico; el sector del ocio ha ido perdiendo usuarios”. Y a ella, que la ciudad no sueñe a lo grande: “Carmena no ha hablado de organizar unos Juegos Olímpicos, se ha limitado a poner pancartas de Welcome Refugees”. Piden al camarero más vino y después comparan al expresidente Ángel Garrido, quien se ha pasado a las filas de Ciudadanos, con Judas Iscariote: “Allá él con su traición”. Amén.

Dentro de La Máquina Chamberí, uno de los restaurantes más elegantes, otra pareja apura sus copas rojas en la barra. Ella, Ana Elvira Oliveira, de 55 años y vecina desde hace dos décadas del barrio, cuenta que no pudo votar al PP en las últimas elecciones, porque “tenía un evento en Londres”. Esta ama de casa dejó de trabajar como responsable de ventas en una inmobiliaria cuando nació su hijo hace 17 años. “Y tan agusto”, dice. Aunque su partido “de toda la vida” le ha generado dudas, como a Garrido, y por eso se está pensando votar a Ciudadanos en las próximas municipales y autonómicas. “Begoña Villacís es una mujer potente, genera controversia”, cuenta. Le irrita que los políticos, hasta los de Podemos, dice, “se vuelvan señoritos”. Y les recuerda que “no son nada sin la fuerza de la gente”.

"Viajar me permitió quitarme prejuicios"

A su pareja, Alfonso Pérez, de 50 años [un nombre falso, ya que prefiere no ser reconocido en su trabajo], lo que más le preocupa es “la pérdida de la identidad española”. Por eso, a pesar de que es un votante acérrimo del PP, se pensó elegir la papeleta de Vox. Y no duda en catalogar de “tercermundista” la imagen que los grafiteros dan a la ciudad con sus obras. “Es vandalismo puro y ahora no respetan ni las señales de tráfico. Y todo lo que cuesta limpiarlo… Son delitos firmados”. Su mujer asiente y remata: “A la dueña de una farmacia del barrio le dije: ‘Elena, por Dios, cómo has pagado para que te pinten la fachada’, cuando vi lo que le habían hecho”.

Como Alfonso, Jaime Alonso, un joven de 28 años, tampoco quiere identificarse. Por eso ese nombre también es figurado. Este madrileño, arquitecto, aprovecha la terraza de otro restaurante de Ponzano para tomar algo al salir del trabajo. Hace afterwork, como lo llama la web dedicada al ocio en esta calle. Asume que cumple “el perfil pijo” de votante del PP. “Procedo de una familia acomodada de derechas”, cuenta. Pero este joven ha cambiado su orientación política. “No sé quién dijo lo que de el fascismo se cura leyendo y viajando, pero fue mi caso. Votaba a los populares por ideas preconcebidas. Sin embargo, conocer la mitad de la historia de España que no me habían contado en casa y viajar me permitió quitarme prejuicios”, dice.

En las generales votó a Podemos, pero cuenta que es “más de Errejón”. Por eso, elegirá a los candidatos de Más Madrid en la Comunidad y en el Ayuntamiento. Cree que la capital ha dado un salto estos años. Y los retos, dice, “empleo digno, transporte, vivienda… lo resumiría como desarrollo y progreso sostenible”. Los bares empiezan a cerrar. En la puerta se arremolinan los de la última ronda, y ya están planeando el fin de semana. Seguro que habrá otro plan de #Ponzaning.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram