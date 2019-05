Maragall y Artadi tensan su relación a propósito de un debate con Forn

Junts per Catalunya y Esquerra son socios en el Govern pero a medida que avanza la campaña reflejan su distancia y su relación se deshilacha. Elsa Artadi, número dos de los neoconvergentes, ya acusó el fin de semana pasada a Ernest Maragall de tener una avanzada edad -dijo que difícilmente resistiría todo el mandato- y de no tener respeto por Quim Forn, el cabeza de lista, al llamarle "ciudadano preso" y no "preso político". La controversia esta vez se ha producido a propósito del cara a cara que Artadi le ha planteado a su excompañero de gobierno. Maragall ha rechazado la petición al alegar que ya ha solicitado el debate con Forn a la Junta Electoral Central.

"Maragall deja en manos de la Junta Electoral censora que se haga un debate que sabemos que no se podrá realizar. Aún no hemos podido hacer ni una rueda de prensa con Forn", ha afirmado esta mañana la exconsejera de Presidencia muy crítica con su excompañero de Govern durante un acto de presentación de las propuestas en políticas de infraestructuras de la formación de Carles Puigdemont.

Colau se abre a debatir en prisión Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y candidata de BComú, ha abierto la puerta a debatir con Forn y ha criticado la judicialización de la política: "No se debería estar produciendo. En este sentido, a cualquier denuncia de esta situación, evidentemente me sumo". "Todos los candidatos deberían poder ejercer sus derechos civiles y políticos", ha afirmado. Colau ha expresado su solidaridad con Forn al sostener que "no debería estar en la cárcel" y por tanto deberían poder discutir sus posturas durante la campaña, y porque él debería ver respetados sus derechos civiles y políticos.

Artadi remitió este miércoles una propuesta a ERC para hacer un cara a cara apuntando que es legítimo que los independentistas confronten su proyecto después de que los republicanos rechazaran una lista unitaria. Junts per Catalunya ha recibido esta madrugada la respuesta de los republicanos que les han informado de esa petición a la JEC "sin haber dicho nada antes a Forn ni a nadie" del partido. "Suena a excusa para no querer debatir, informar a los ciudadanos y confrontar opiniones, modelos y posturas", ha subrayado Artadi advirtiendo de que Maragall no ha dicho en ningún caso que estará "encantado" de debatir con ella si la JEC no autoriza el acto en la cárcel de Soto del Real.

En una rueda de prensa en la sede de la Agencia EFE, Maragall ha aclarado que está pendiente de la respuesta de la JEC. "Hemos pedido una conversación abierta con el señor Forn en prisión, ya que parece que no lo puede hacer en libertad, y que sea abierta a otros candidatos que quieran participar", dijo invitando al socialista Jaume Collboni y Ada Colau que se sumen al debate. "Si no se puede, ya veremos como se organiza una alternativa", zanjó.