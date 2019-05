Albiol achaca el derrumbe del PP el 28-A a que se alejó del centroderecha

Xavier García Albiol, alcaldable del Partido Popular en Badalona, ha achacado este martes por la mañana el derrumbe de su partido, liderado por Pablo Casado, en las elecciones generales del 28 de abril a que su formación diseñó una estrategia que no era ni "acertada ni la que tocaba". En una entrevista en el programa Ara Cuní, de Ràdio Barcelona el expresidente del PP catalán ha lamentado que el PP se alejó del centroderecha, que es, en su opinión, el espacio natural del partido y se dedicó demasiado a hablar de Vox.

"No creo que se trate de qué ha hecho mal Casado, sino que en términos generales la estrategia no fue acertada y nos alejamos o dio la impresión de que nos alejamos de nuestro espacio natural que es el centroderecha. Hablamos demasiado de otros partidos que están muy a nuestra derecha, en lugar de explicar nuestro proyecto en políticas sanitarias, sociales, de proyección de país, de vivienda", ha analizado. Su conclusión es que los resultados han vuelto a demostrar que en el conjunto de España e igual que en Cataluña se tiene que gobernar "desde la centralidad". "Desde el centroderecha o desde el centroizquierda", ha recalcado, "pero nunca se puede gobernar desde los extremos".

El alcaldable ha deslizado que no pudo aportar sugerencias para modificar el rumbo trazado desde Génova y ha dejado en el aire el impacto que sus ideas podrían haber tenido en los resultados. "No sé si hubieran sido mejores o peores pero quizá sí diferentes", ha señalado Albiol, que arrancó junto a Casado la precampaña en Badalona en enero. Con todo, Albiol ha apuntado que cuando alguien aspira a gobernar España no piensa en clave electoral, sino en lo mejor para el país. El PP catalán no fue ajeno al desplome general: se asomó de nuevo al abismo en estos comicios y pasó de cinco escaños a una solitaria acta de Cayetana Álvarez de Toledo por Barcelona. Es la primera vez que el partido se queda sin representación en las otras tres provincias catalanas.

Albiol no tiene previsto participar en actos de campaña con Josep Bou, alcaldable por Barcelona

Justo un día después de las elecciones, Albiol colgó un vídeo en la red en el que varios vecinos afirmaban que le votarían a él y no al PP. "Votaré a Albiol; al PP, no, a Albiol", decía el lema del anuncio electoral que no ha gustado en la dirección. Las imágenes muestran de forma elocuente cómo Albiol esconde las siglas de su partido pero esta mañana ha relativizado con naturalidad ese hecho. "Yo no escondo nada. Nadie duda de que yo soy militante del PP. Y mi proyecto no es solo para los votantes del PP sino para todos, desde nacionalistas a electores de Podemos", ha afirmado.

No es la primera vez que Albiol opta por disimular las siglas del partido. El alcaldable utilizó esa estrategia en otros comicios. El popular venció en las elecciones municipales de 2011 y de 2015, aunque en esta última ocasión fue desplazado por coalición de las candidaturas del cambio con el apoyo del PSC. La alcaldía está ahora en manos de los socialistas. Tras ser nombrado candidato al Parlament en las elecciones de 2015, Albiol presentó su dimisión como presidente del partido tras el desplome electoral (pasó de 11 a cuatro escaños). El entonces diputado mantuvo el cargo hasta el pasado otoño cuando fue relevado por Alejandro Fernández.

Sin apenas participar en los actos de campaña del 28-A con el partido, Albiol se ha dedicado plenamente a reconquistar la alcaldía de Badalona, que es la principal baza con la que cuenta el PP en estas elecciones. Sin embargo, no está previsto que comparta ningún acto electoral con Josep Bou, el alcaldable por Barcelona que intenta que el partido sobreviva y no desaparezca del Ayuntamiento. Albiol ha esgrimido la solidez de su proyecto que en las elecciones de 2015, en plena crisis económica y con la detención de Rodrigo Rato, ganó en 30 de los 34 barrios de la ciudad y ganó 4.000 votos respecto a los comicios de 2011.