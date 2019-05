Díaz Ayuso lamenta las diferencias de trato entre ella y el resto de candidatos

Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la Comunidad de Madrid, no está pasando desapercibida en su presentación a los electores. Hoy, tras la presentación de su programa de Cultura al que destinará 300 millones, la candidata se ha lamentado de que "todo" lo que dice "siempre es cuestionado" y que las "polémicas que se están suscitando los medios" de comunicación sobre sus declaraciones "no le ocurre a cualquier otro candidato hombre en esta campaña".

"La polémica que se está suscitando en los medios le puedo asegurar que no le ocurre a cualquier otro candidato hombre en esta campaña. Todo lo que digo yo siempre es cuestionado, da igual del tema que hable, dónde hable, que ya se encargan muchos periodistas de extraer lo conveniente para hacer activismo político y no periodismo",declaró molesta Díaz Ayuso.

Aunque se vio obligada a matizar sus declaraciones en el digital 'Madridiario' sobre que la Casa de Campo no es el mejor "sitio" para celebrar el Orgullo Gay (como ha propuesto Vox) porque allí "hay familias", palabras que le convirtieron durante buena parte del día en tendencia en Twitter. "Estamos siempre con polémicas estériles, utilizando al colectivo LGTBI para dividir políticamente los unos y los otros. La Casa de Campo está para todas las familias, incluidas las LGTBI (...). Enviar una fiesta tan importante a la Casa de Campo de manera despectiva es como para denunciarlo", ha señalado. La candidata defiende que el PP está orgulloso de haber promocionado y permitido la fiesta del Orgullo.

Y, sobre Vox, el partido de ultraderecha, que se ha llevado a muchos de los votantes del PP, matizó:"Esa polémica empezó alimentando a Vox para, como siempre, no hablar de empleo, ni de sanidad. Estoy esperando que los medios les pregunten a ellos cómo van a bajar el paro, cómo van a crear puestos de trabajo, qué van a hacer con la sanidad pública", respontó molesta la candidata popular.

Y como el tema iba de matizaciones tuvo que explicar el tema del empleo basura.Recordó que durante muchos años ella estuvo con becas hasta conseguir un contrato indefinido. "Hablar de empleo basura es ofensivo para el que está deseando tener uno", ha comentado que basura es, por ejemplo, la "vida que se le da a los ciudadanos en Venezuela" o la "explotación sexual de la mujer para tener un sueldo". "No hay empleo basura: hay empleo mal remunerado. La gente no trabaja por basura y me parece que es ofensivo decírselo así a nadie", dijo con cierta contundencia.

Isabel Díaz Ayuso destinará 300 millones de euros al programa cultural de Madrid. Parte de ellos irán destinados a un interrail nacional con descuentos y ofertas culturales y gastronómicas, a recuperar el Palacio de Vistaalegre para residencia de artistas y se trasladará el Museo Picasso al Castillo de Buitrago de Lozoya. Además, se creará un nuevo espacio para las artes en el Metro orientado al público infantil y juvenil.

