Primera Persona abre el confesionario

Uno tiene una vida pública y otra privada, íntima, que marca más de lo que parece (o se quiere) la primera. Y de eso no se libran ni escritores ni músicos. Por ejemplo: Mala Rodríguez fue camarera, profesora de aeróbic y operaria de la limpieza y eso está en el sustrato de la hoy icono del rap y del flamenco. Brett Anderson, cantante de la banda Suede, pasó un calvario entre la fama y la drogadicción, que igual explica mucho del renacimiento del grupo en 2010. El Tony Manero de Fiebre del sábado noche nació de un artículo de Nick Cohn, pero resulta que el rey de la crónica cultural urbana de los últimos 50 años se lo inventó. ¿Qué más es fruto de su influyente imaginación? ¿El Tommy que juega al millón del filme de The Who?... Ese tipo de cosas son las cosas sobre las que, milagrosamente, cada año se confiesan en público los invitados al Primera Persona, festival de relatos de vida cuya octava edición arranca hoy en el Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona.

La forma ideada por los directores Kiko Amat y Miqui Otero parece crear un clima propicio para la confidencia, en un contexto que tiene “un punto de festival de varietés”, según Amat, quizá pensando en los tan variopintos como sugerentes 17 invitados. Son packs que suelen crear un clima combinando personajes de rabiosa actualidad con otros más descabalgados en el tiempo.

Sin embargo, la primera cápsula, los tiempos obligan, abordará hoy (teatro del CCCB, 19 horas) el antifascismo. El plantel de expertos es estimulante: desde el historiador estadounidense Mark Bray (Antifa. El manual antifascista) a la politóloga Helena Castellà, pasando por Carles Viñas (estudioso de los grupos radicales de fútbol) y el fotoperiodista Jordi Borràs, analista de la ultraderecha.

Poco después, Cohn, quizá el inventor del periodismo rock, tendrá como padre confesor al disyóquey barcelonés DJ Kosmos. Sin respiro, el músico británico Peter Hook, cofundador de Joy Division, deshará o reforzará mitos como que la exitosa banda vivía con 20 libras en los bolsillos, fruto de la nefasta gestión de uno de los míticos clubs de Manchester, pionero de la música electrónica, como ha reflejado en el libro The Haçienda. Cómo no dirigir un club.

La segunda sesión (22 horas) empieza con María Sánchez, poetisa (Cuaderno de campo) y ensayista (Tierra de mujeres), pero veterinaria de campo de oficio: de ese medio rural hablará hasta que la mexicana Julieta Venegas confiese su pasión libresca entre lecturas y canciones en directo.

La locura y la creación son el eje de la jornada del sábado, donde dos dibujantes, Maria Manonelles (Dormo molt) y Montse Batalla (Manicomio) han vertido su experiencia de la enfermedad mental en su obra. No menos inquietante será la confesión de la dibujante Emil Ferris, que mientras estuvo paralizada por un virus africano sin antídoto creó Lo que más me gustan son los monstruos. No menos noqueante es la experiencia de Thomas Page McBee, boxeador transexual que ha contado en Un hombre de verdad.

Para la última sesión, el Anderson que ampliará las confesiones que dejó por escrito en Mañanas negras como el carbón precederá a la charla que Mala Rodríguez tendrá con la escritora Sílvia Cruz, especialista en flamenco, de su clase social, su etnia, su rebeldía, su pasión... Las entradas ya están agotadas: las confesiones en Primera Persona siempre gustan.