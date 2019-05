El International Trade Summit Barcelona reunirá a 3.400 congresistas

El International Trade Summit Barcelona se celebrará entre el 26 y el 28 de junio en el recinto ferial de Montjuïc y reunirá a más de 3.400 congresistas y 315 ponentes de más de 30 países. El evento espera convertir a Barcelona en la capital mundial del comercio internacional y reunirá al sector logístico y aduanero de América Latina, Europa y el Mediterráneo. “Vamos a ser los anfitriones del comercio mundial, y por tanto, se va a producir un espacio en el que no solo van a estar aquí mostrando lo que se hace en el mundo en el comercio internacional, sino que vamos a crear las redes que van a permanecer a partir del 28 de junio. Hasta hoy no se ha producido un encuentro de estas características”, ha señalado Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

En el acto de presentación del International Summit Barcelona, Navarro ha destacado la posición de España y en concreto de Barcelona como capital del Mediterráneo y como un puente idóneo con América Latina por sus estrechos vínculos con el continente. Un punto de vista compartido por Galo Molina presidente de ALACAT, federación latinoamericana de agentes de cargas que reúne más de 2.000 empresas, “Barcelona es uno de los hub logísticos más importantes del mundo. Para nosotros es uno de los puntos más importantes de entrada a Europa. En Latinoamérica está todo por hacer e invitamos a Europa a que nos acompañe”.

Gustavo González, presidente de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), también ha destacado la excepcionalidad del evento “Es un hito histórico, que concurran todos los actores del comercio internacional. No es una casualidad que nos hayamos unido, no es casualidad que se produzca en España, y no es una casualidad que sea en Barcelona, por su posición estratégica ”, ha señalado González.

También ha destacado la posición de Barcelona como capital mediterránea el presidente de Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo (ASCAME, por sus siglas en inglés), Andar Zibaoui que ha advertido del riesgo que corre Europa de quedar “atrapada” por una China que controle África, Asia y el propio continente europeo. Zibaoui ha animado a construir “una estrategia mediterránea económica y financiera unificada que impulse las inversiones, la construcción, la modernización que permita crecer y competir con otras regiones”.

El International Trade Summit Barcelona contará con más de cien sesiones y acogerá al Congreso de ALACAT, el mayor congreso de agentes de carga y Operadores Logísticos de América Latina, el congreso Internacional de Operadores Económicos Autorizados (OEAs), el MedaLogistics Summit y el Encuentro de la AZFA. El evento se realizará en el marco del SIL Barcelona 2019, la feria líder de logística del sur de Europa; y en paralelo con la feria de entrega y ligística eDelivery Barcelona Expo & Congress; y el Congreso Mundial de Zonas Francas. “La suma de todos estos importantísimos eventos generará grandes sinergias y oportunidades de negocio para todos los participantes. Durante tres días las personalidades más relevantes e influyentes del sector del comercio internacional estarán presentes en Barcelona” ha afirmado la directora general del CZFB y del SIL, Blanca Sorigué.