Iceta: “No hay que darle la llave de la estabilidad a un partido independentista”

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, junto a Meritxell Batet.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado este martes que "no hay que darle la llave de la estabilidad a un partido independentista". En su análisis del resultado de las elecciones generales, Iceta ha apostado por un gobierno en solitario de los socialistas que tenga apoyos estables de Podemos y el PNV, pero ha considerado que todavía es pronto para pedir esta estabilidad a ERC. "Es difícil que tome decisiones muy diferentes a las que ha tomado hasta ahora. Hasta que no haya pasado el juicio será difícil. Pero tenemos que hablar con todos", ha dicho el socialista en una entrevista en Rac1.

Iceta entiende que el resultado de las elecciones "avala el diálogo" y muestra que "ha salido una España mucho mejor de la que muchos pensaban o quizás querían". En este sentido, cree que el mensaje de los electores es que el PSOE busque un gobierno estable en diálogo con las otras formaciones socialistas, pero ha descartado al partido de Albert Rivera. "Hace mucho tiempo que pienso que con Rivera no, porque ha hecho una evolución contraria a la dirección a la que se tiene que ir", ha dicho Iceta, que cree que el líder de Ciudadanos se ha escorado demasiado a la derecha, alimentando el conflicto catalán.

En relación a la fuerza que tienen los partidos independentistas en el Congreso (ERC con 15 diputados, Junts per Catalunya con siete), Iceta ha apuntado que, pese a los mensajes de diálogo que lanzan sus líderes, será difícil ver algo concreto en este sentido hasta que no pase el juicio del procés. "Hasta que no haya sentencia y se convoquen elecciones al Parlament, seguramente en primavera, los partidos independentistas estarán en disputa entre ellos", ha asegurado. En su opinión, esta disputa por la hegemonía en el soberanismo es un freno para que se puedan acercar posiciones de diálogo.

Iceta ha afirmado que también dificulta el diálogo el hecho que los líderes independentistas estén en la cárcel o en el extranjero. "Difícilmente puede hacer el trabajo de representación alguien que está tan lejos", ha dicho. También ha explicado que algunos miembros de su partido han ido a ver al presidente de ERC, Oriol Junqueras, a la cárcel. "Sabemos lo que piensa Junqueras, y hemos escuchado el mensaje del diálogo, pero es verdad que luego su partido era el que quería declarar la independencia cuando se pedía un adelanto electoral, y que su partido fue el primero en presentar una enmienda para tumbar los presupuestos", ha recordado.

"También es verdad que se han equivocado mucho, han hecho mucho daño al país, y estaban advertidos. No nos podemos olvidar de eso, más que nada porque existe el riesgo de que se repita, lo vemos con el presidente Torra", ha asegurado el primer secretario del PSC. Sobre la solución al conflicto catalán, Iceta ha asegurado que los socialistas tienen una propuesta de reforma constitucional. "Pero ahora no existen las condiciones para avanzar en esta dirección, ya que ni la derecha ni los independentistas quieren", ha dicho.