ERC arrasa en Tarragona, Lleida y Girona

ERC ha ganado las elecciones en Tarragona, Girona y Lleida, con dos, tres y dos diputados, respectivamente. La circunscripción de Barcelona es la única de las cuatro catalanas en la que ha ganado las elecciones el PSC, con nueve diputados frente a ocho de ERC, que suma un total de 15 escaños en toda la comunidad autónoma.

La demarcación catalana que menos diputados aporta al Congreso es Lleida, con cuatro. Los leridanos, con una participación del 75,79%, han dado dos diputados a ERC, que se presentaba con una lista encabezada por el republicano Xavier Eritja y ha conseguido doblar la representación que obtuvo en las elecciones de 2016. Junts per Catalunya mantiene el diputado que había obtenido en los pasados comicios, pese a haber presentado como cabeza de lista al exconsejero encarcelado y encausado por el proceso independentista, Jordi Turull, que será el único que represente al partido de Puigdemont por la provincia de Lleida. El PSC vuelve a recuperar el diputado que perdió en esta provincia en las últimas elecciones, con lo que la primera teniente de alcalde de la Paeria, Montse Mínguez, estará en la bancada socialista del Congreso. El PP, por su parte, pierde su diputado y Dante Pérez —exalcalde socialista de Gimenells cesado por una moción de censura— no será el representante de los populares en Madrid. Tampoco repite Jaume Moya por En Comú Podem ni Ciudadanos consigue la representación que nunca ha obtenido en Lleida.

En Tarragona se ha roto el insólito empate a seis que dejaron los comicios de 2016. Y ha sido a costa del PP, que ha perdido toda su representación. El escaño ha ido a parar a las filas de ERC. Con una participación del 75%, los independentistas republicanos han cosechado sus mejores resultados de la historia y se erigen por vez primera como la fuerza más votada en Tarragona. Jordi Salvador, señalado por el exministro Josep Borrell tras un supuesto escupitajo en el Congreso, repetirá, acompañado de la concejal de Flix Norma Pujol. Joan Ruiz repite al frente de la representación del PSC, como también revalida el acta de diputado Sergio del Campo para Ciudadanos. Pese a los malos pronósticos de las encuestas, Junts per Catalunya ha logrado amarrar el escaño que, sobre el papel, está reservado al exconseller encarcelado Josep Rull. Tras él, en la lista de los posconvergentes el primer nombre que aparece Ferran Bel. Lejos de su victoria provincial de 2016, En Comú Podem pierde fuerza esta vez, pero Ismael Cortés, de 34 años, recoge el testigo de Félix Alonso. En la demarcación de Tarragona, uno de los pocos incidentes que se registraron durante la jornada de votación tuvo lugar en Alcanar, donde un hombre que estaba citado para ocupar un puesto en una mesa electoral fue detenido por los Mossos d'Esquadra tan pronto como llegó al colegio electoral; sobre él pesa una denuncia por violencia de género.

En Girona, ERC, encabezada por Montse Bassa —hermana de la exconsejera en prisión Dolors Bassa— es la gran vencedora de las elecciones y consigue tres escaños, uno más que en 2016. Junts per Catalunya presentaba como cabeza de lista al abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas que ha conseguido cerca de 10.000 votos más que los conseguidos en los anteriores comicios aunque no los suficientes como para aumentar la representación que los exconvergentes obtuvieron en 2016. Junts per Catalunya repite, así, con dos diputados. El PSC, con Marc Lamuà al frente, mantiene el diputado que obtuvo en las anteriores elecciones generales. En Comú Podem pierde el escaño y se queda sin representación en Girona. La quinta formación más votada ha sido C’s de Héctor Amelló, seguida por el Front Republicà. El Partido Popular no sólo no consigue el representante sino que pierde 20.000 votos .