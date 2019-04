Los partidos del Ayuntamiento no publican sus cuentas detalladas

El 27 de abril debería estar publicada la contabilidad detallada de los grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid desde 2015, tal y como acordaron por unanimidad en el pleno de marzo, a propuesta de Ahora Madrid. Las cuentas no estarán disponibles en la fecha pactada. Los partidos de la oposición (PP, PSOE y Ciudadanos) invocan argumentos jurídicos para justificar el retraso. Para Pablo Soto, delegado de Transparencia y Gobierno Abierto son “excusas”. “El único motivo por el que no se está publicando es porque no quieren”, denuncia.

En el acuerdo del pleno de marzo los partidos aprobaron detallar a qué destinan sus asignaciones presupuestarias, que según cálculos de Soto, suman unos dos millones de euros en este mandato. Desde 2013 publican un resumen anual de sus gastos, que agrupan en capítulos genéricos como "publicidad y propaganda", "reuniones, conferencias y cursos" y "estudios y trabajos técnicos", pero sin desglosarlos ni dar datos sobre los proveedores.

La proposición del concejal plantea ampliar, mediante decreto, el catálogo de información pública del Ayuntamiento para incluir la contabilidad detallada de los grupos y que "no quede ni un hueco para la corrupción". Los portavoces de los grupos municipales han pedido un informe al secretario del pleno sobre el procedimiento jurídico a emplear. "En un Estado de derecho hay un procedimiento para tomar las decisiones", señala Ramón Silva, concejal del PSOE, que considera que hacer este cambio normativo que afecta al funcionamiento de los grupos políticos mediante un decreto del gobierno sienta "un muy mal precedente". En la comisión del ramo que se celebró este lunes, el concejal del PP, Percival Manglano, suscribió "de la A a la Z" los argumentos de Silva. "Esperamos al informe del secretario general del pleno porque en democracia las normas son importantes", se limitó este martes a contestar el Partido Popular.

El concejal tilda de "falacia" la argumentación jurídica de la oposición y recuerda que es la Ordenanza de Transparencia municipal la que establece que los nuevos contenidos del catálogo de información pública se incluyan mediante decreto. "No ha sido ningún problema para la declaración [de bienes y actividades] de los concejales, las agendas, los gastos de todos los órganos del Ayuntamiento, pagos a terceros", dice. La diferencia, opina, "es que es información sobre sus gastos", pero insiste en que es información pública y lo "único que consiguen es retrasar" la publicación.

La oposición asegura que está de acuerdo en el fondo de la cuestión, en la transparencia. "Es una buena propuesta, no va a haber ningún problema, lo único que queremos es hacerlo bien. Ni lo estamos intentando retrasar ni nada", asegura Silvia Saavedra, concejal de Ciudadanos. "Estamos de acuerdo en el fondo, pero el debate ahora es jurídico", aseguró Manglano en la comisión, en la que acusó a Soto de "querer torturar los reglamentos" en una "jugada política contaminada por el periodo electoral en el que estamos".

Silva, del PSOE, consideró que una decisión que afecta a todos los grupos municipales debe tomarse por unanimidad. "No me parece que la campaña electoral sea el momento de poder buscar el acuerdo", añadió. Su grupo, asegura, está dispuesto a publicar sus cuentas detalladas.

Para Soto "la unanimidad sobre la transparencia debe ser un punto de partida". La cita electoral es, desde su punto de vista, un argumento más a favor de la publicación. El concejal, que recordó a la oposición en la comisión del lunes que "este mandato ha sido histórico en transparencia", lamentó que se queda con esta "espinita".

