¿Qué etiqueta ambiental es obligatoria para tu vehículo?

A partir del próximo miércoles 24 de abril entra en vigor la obligatoriedad de llevar el distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) que será obligatorio para todos los vehículos (coches y motos) para circular por la ciudad de Madrid, una medida incluida en la Ordenanza de Movilidad Sostenible municipal que entra en vigor seis meses después de su aprobación.

Así, los coches que tengan asociado un distintivo ambiental, todos salvo los de gasolina matriculados antes del 2000 y de los diésel previos a 2006 y motos anteriores al 2000, deberán llevarlo visible para no contravenir la normativa municipal, sean o no vecinos de la capital.

Los conductores que no lleven visible su distintivo estarán cometiendo una infracción leve de la ordenanza, lo que conlleva una multa de hasta 100 euros.

Las pegatinas de la DGT dividen a los coches en función de cómo de contaminantes sean, de menos a más en:

- Cero Emisiones, etiqueta azul: coches eléctricos e híbridos enchufables.

- ECO, etiqueta verde y azul: híbridos no enchufables.

- C, pegatina verde: turismos y furgonetas de gasolina matriculadas a partir de 2006 y diésel a partir de 2014.

- B, amarilla: vehículos de gasolina desde el 2000 y diésel de 2006 a 2014.

En el protocolo la circulación de los coches se restringe a partir del escenario dos, cuando los vehículos sin etiqueta, incluidas las motos, tienen vetado circular por la almendra central y la M-30.

En el siguiente escenario, el 3, la prohibición se extiende a toda la ciudad, mientras que en el 4 la restricción llega a los vehículos con pegatina B y en el quinto a los C, un escenario que nunca ha entrado en vigor.

Además, en Madrid Central -un área de prioridad residencial que prácticamente coincide con el distrito Centro- no pueden acceder ya los coches sin distintivo, los B y los C de no residentes solo entran si van a un aparcamiento mientras que los Cero Emisiones y los Eco pueden circular y aparcar, un máximo de dos horas en caso de los ECO.Con todo, la normativa municipal contiene excepciones para residentes, los vehículos de residentes o los industriales, comerciales y de mercancías en la aplicación de ambas medidas.

Según la DGT, a 1 de diciembre de 2017 (fecha del último anuario publicado) en la Comunidad de Madrid había 4,7 millones de vehículos registrados (4.746.526), de los cuales en torno a 1,8 millones carece de distintivo ambiental: en torno a un 38% total del parque móvil de la región.

La etiqueta se puede obtener en las oficinas de Correos, aportando la matrícula del vehículo o el permiso de circulación y pagando cinco euros. A cambio, en la oficina entregarán una pegatina que indica la eficiencia energética del vehículo. También se puede obtener en algunos talleres.

