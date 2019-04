Laura Borràs: “Sánchez se levantó de la mesa; el problema lo tiene él”

La número dos de Junts per Catalunya para el 28-A, Laura Borràs. MASSIMILIANO MINOCRI

Laura Borràs (Barcelona, 1970), candidata de Junts per Catalunya, encara la recta final de campaña. Muestra un buf de ganchillo y mariposas de color amarillo que le acaban de regalar unas simpatizantes este lunes en Sant Cugat.

Pregunta. Las sondeos pronostican que ERC y PSC pueden ganar el 28-A y no les son favorables ¿Qué están haciendo mal?

Respuesta. Viví esta situación en las del 21-D y lo superamos. Nos da un margen tan bajo que solo podemos mejorar.

P. ¿Están acusando la estrategia de Puigdemont y la acción de gobierno de Torra?

R. No lo creo. Hay un consenso amplísimo sobre la legitimidad de Puigdemont. Ha encontrado justicia en Europa: estuvo en la cárcel en Alemania y un juez lo dejó en libertad. Hay dudas más que razonables sobre la imparcialidad de la justicia. En el Govern hemos asumido riesgos: recuperamos la institución y el 155 ha sido una bomba de neutrones: costó 1.800 millones de euros.

P. Dan mensajes ambiguos sobre qué exigen para investir a Sánchez ¿Lo puede aclarar?

R. Las líneas rojas son un concepto metafórico pero hay puntos irrenunciables como convicciones democráticas. Hay que tener claro que la presión debe recaer sobre quien quiere ser investido. Sánchez dice que no pactará con los independentistas y que no habrá independencia y así se ventila tres momentos: el derecho a la autodeterminación; el referéndum y el resultado. Saben que no daremos un cheque en blanco como en la moción de censura. ¿Alguien es capaz de gobernar España sin atender la problemática política de Cataluña? Creo que no. Sánchez se levantó de la mesa. El problema lo tiene él. Ya veremos que hará. Hará según necesite. Ya les interpelé sobre el 155.

P. El Gobierno dice que no hay motivos para aplicarlo.

R. Si pacta con Ciudadanos, ¡con las ganas que tienen! Es que fue el PSOE el que hizo posible el 155. Cuando la gente nos dice que quizás Sánchez es diferente, quiero saber, pensando en clave catalana, en qué. Los tres —PSOE, PP y C’s— se pusieron de acuerdo con el 155. ¿Tendrá una posición respecto a Cataluña si necesita o no nuestros votos? Nuestra cara y nuestra voz es la misma. Queremos que la gente decida. ¿Por qué en 2008 había 200.000 independentistas y ahora dos millones? ¿Nos hemos vuelto locos? Aquí te meten en la cárcel por cumplir tu programa y hacer un referéndum. Haremos la autocritica necesaria pero a la vez el Estado debe hacer una reflexión.

P. ¿Le decepciona ERC?

R. Son compañeros de viaje. No descalificaré a alguien con el que queríamos ir juntos.

P. ¿Habrá diferencias entre su grupo en el Congreso y el que capitaneaba Carles Campuzano?

R. Se va a notar: somos muy diferentes.

P. ¿Cómo valora que parte del PDeCAT se plantee la creación de un nuevo partido?

R. Tampoco escucharéis nada malo hacia el PDeCAT. El partido supo reaccionar a lo que pasó el 1-O, abrió espacios y renunció a la lógica de partidos. Siempre hay personas damnificadas, personas que quizás no han sabido hacer valer su mensaje. Si consideran que debe haber un nuevo espacio, son muy libres de hacerlo.

P. ¿Cree que la declaración de independencia fue un error?

R. Yo no estaba en ese momento en la primera línea de la política. Yo estaba en la base el 1-O y quería la república y la independencia. No fue así por una decisión absolutamente meditada y responsable. Si Puigdemont tomó las decisiones que tomó fue porque tenía informaiones que nosotros no. A los ciudadanos les parece que las cosas son mucho más fáciles y cuando estás en los lugares de decisión ves que son más difíciles. Por eso Puigdemont sigue en la misma línea: Somos herederos del 1-O y debemos completar lo que iniciamos.

P. ¿La entrada en campaña de los candidatos en prisión ha sido un punto de inflexión?

R. Que no hiciesen campaña demostraba la violación de sus derechos políticos. En la de 21-D,Jordi Sànchez fue severamente castigado por grabar un mensaje. Puede que el cambio de criterio de la JEC tenga que ver con que los comicios están siendo observados por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Lo celebramos, pero la democracia no puede funcionar a cuentagotas.