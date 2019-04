Competencia ve la norma de Barcelona sobre los VTC restrictiva y discriminatoria

La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) considera que el nuevo Reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) sobre los servicios urbanos de VTC que, entre otros aspectos, establece un plazo mínimo de 60 minutos de precontratación, es "injustificadamente restrictivo de la competencia y discrimina entre operadores".



La ACCO ha hecho público un informe sobre el Reglamento por el cual se establecen las condiciones de explotación de las autorizaciones de transporte de viajeros en vehículos con conductor (VTC) cuando se prestan servicios urbanos en el ámbito del Area Metropolitana de Barcelona, aprobado inicialmente el pasado día 26 de febrero por el Consejo Metropolitano del AMB.



Según la ACCO, este reglamento generará "graves perjuicios para los usuarios" ya que introduce "restricciones y cargas adicionales a la prestación de servicios urbanos de VTC dentro del ámbito geográfico del AMB, que se añaden a las impuestas por la normativa estatal y catalana y, por este motivo, "intensifican el alcance restrictivo de la regulación aplicable a la actividad".



"Todo eso debilita, todavía más, las presiones competitivas que han venido ejerciendo durante los últimos tiempos los operadores de VTC respecto del sector del taxi, el cual ha sido tradicionalmente preservado de la competencia", señala la ACCO.



En cuanto a las medidas concretas que establece el Reglamento del AMB, la ACCO considera que establecer un plazo mínimo de 60 minutos entre la contratación y la prestación efectiva del servicio "perjudica gravemente a los usuarios y no se encuentra justificada en base a ninguna razón

de interés general o motivo legítimo". También dice que la medida "es discriminatoria porque no se aplica al sector del taxi, que también presta servicios en el segmento de la precontratación".



La ACCO también ve que establecer un registro de vehículos de ámbito metropolitano, configurado como un requisito de acceso para poder prestar servicios urbanos de VTC, "dificulta, todavía más, la prestación de los servicios urbanos de VTC durante el periodo transitorio de 4 años previsto legalmente".



Asimismo, considera que el Reglamento del AMB también "altera la competencia existente entre los propios operadores de VTC, ya que establece un trato discriminatorio injustificado entre éstos (aplicación o no de las normas relativas a descansos semanal y horarios, así como determinados requisitos de los vehículos) en función del momento en el que han obtenido la autorización".



La norma metropolitana establece una serie de requisitos que acondicionan el ejercicio de la actividad de los VTC en el ámbito urbano y la aproximan al servicio de taxi , pero la ACCO considera que la regulación de los días de descanso y los horarios de prestación del servicios de VTC, "no está justificada en base a la naturaleza del servicio ofrecido por estos operadores".



Por estos motivos, la ACCO recomienda la no aprobación definitiva del Reglamento sobre los servicios urbanos de VTC por parte del Consejo Metropolitano del AMB.