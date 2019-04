Henríquez de Luna: “Deja mucho que desear” cómo se han confeccionado las listas del PP

El exportavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, opina que la elaboración de las listas del PP de Madrid "deja mucho que desear". El político, en el PP desde 1989, renunció este lunes a su acta de concejal después de que el partido le dijera que no daba el perfil en el nuevo PP.

Henríquez, de 54 años, ha lamentado que el sistema electoral español se caracterice por "listas cerradas que hacen que el futuro de las personas penda de la decisión de una sola hasta el último momento". Tras apuntar que él no criticaría "a ningún compañero", Henríquez ha apuntado que no cabe el rencor en su corazón. "Les deseo lo mejor, pero donde a uno no le quieren no voy a estar", ha incidido. También ha deseado suerte el grupo popular municipal, liderado por José Luis Martínez-Almeida, en los próximos comicios del 26 de mayo.

Aunque Pedro Corral ha sido el único concejal del PP que le ha dedicado unas palabras en redes sociales, Henríquez de Luna ha asegurado que, "en privado", le han llamado varios compañeros. "Muchos me han trasladado su afecto", ha señalado. Sin embargo, aún no le ha contestado el presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero. Tampoco "ningún dirigente del partido".

Henríquez comentó este lunes que el candidato del PP en el Ayuntamiento, Almeida, le había asegurado que "iba a pelear" por él, y que contaba con él por ser "un referente y un activo muy importante para el grupo". El pasado viernes, Henríquez de Luna asegura que Almeida le dijo: "Las cosas están muy difíciles". "En el partido, tu perfil no es el que ahora mismo se quiere", añadió Almeida. Henríquez de Luna ha ejercido como concejal entre 2000 y 2011. Fue diputado en la Asamblea regional entre 2011 y 2015 y senador entre 2014 y 2015. Desde 2015, volvió a ser no solo edil, sino portavoz del grupo municipal de los conservadores. En 2017, Almeida se hizo con ese cargo.

El abandono de Íñigo Henríquez de Luna es el séptimo que se produce en seno del PP municipal en lo que va de legislatura. Este grupo es el que más cambios ha sufrido en estos cuatro años. Gema Sanz ocupará la vacante del exconcejal del popular, antes del último pleno ordinario de la legislatura, previsto para el día 30 de este mes.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram