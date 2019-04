Henríquez de Luna “no da el perfil en el nuevo PP”

Íñigo Henríquez de Luna, exportavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Madrid, ha abandonado este lunes el partido y ha renunciado a su acta de concejal en el Consistorio después de que la formación le comunicara que "no da el perfil en el nuevo PP". El político, de 54 años, ha asegurado que, después de su trayectoria, se merecía "un trato distinto". Henríquez ha formado parte del PP desde su fundación, en 1989. "Así me han educado desde pequeño, donde no me quieren no estoy ni un minuto más", ha asegurado.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el político ha comentado que "por respeto a los madrileños, coherencia y dignidad" ha dejado el acta de concejal en el Ayuntamiento. "Renuncio a unas siglas donde no me quieren, pero no a mis principios", ha zanjado. El hasta ahora portavoz adjunto del PP ha dicho que el cabeza de lista de esta formación al Ayuntamiento de Madrid en las elecciones municipales del 26 de mayo, José Luis Martínez-Almeida, le aseguró que "iba a pelear" por él por ser "un referente, y un activo muy importante del Grupo". Sin embargo, Henríquez ha comentado que, el pasado viernes, Almeida le dijo que "las cosas están muy difíciles", y que en el partido su perfil "no es el que ahora mismo se quiere".

Tras una vida defendiendo las ideas en las que creo, me comunican que "no doy el perfil del nuevo PP". Por respeto a los madrileños, coherencia y dignidad he decidido dejar mi acta de concejal y darme de baja. Renuncio a unas siglas donde no me quieren, pero no a mis principios. — I. Henríquez de Luna (@ihenriquezluna) 15 de abril de 2019

Henríquez asegura que está "sorprendido". Así, tras un "fin de semana de reflexión" con su familia y amigos, Henríquez ha decidido irse del Grupo popular en el Ayuntamiento. "Creo que en política uno tiene que estar con las maletas preparadas y al servicio de los ciudadanos; lo que dije que haría es lo que hago ahora", ha dicho Henríquez, quien ha asegurado que el presidente del PP madrileño, Pío García-Escudero no ha respondido a sus mensajes.

"No creo que sea la manera mejor de tratarme, lo menos que podía haber hecho es devolverme la llamada o decirlo antes, no soy una persona cualquiera, he tenido responsabilidades muy importantes en el PP, y me merecía otro trato", ha reivindicado Henríquez, quien ha sido concejal en el Ayuntamiento entre 2000 y 2011, y desde 2015. También fue diputado en la Asamblea de Madrid entre 2011 y 2015 y senador entre 2014 y 2015.

La candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, achaca la marcha del exconcejal al proceso de renovación que se está produciendo en todas las listas del partido. "Es un buen político y un gran concejal; le deseo todo lo mejor", ha dicho Ayuso, quien ha destacado que el PP dispone de un "gran banquillo en el que cabe todo el mundo".

La primera teniente de alcalde, Marta Higueras, también ha destacado "la integridad" del expolítico del PP, y el segundo teniente de alcalde, Nacho Murgui, "su respeto, compromiso y rigor". Desde Ciudadanos, la portavoz y candidata en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, ha alabado la "firmeza en la defensa de las ideas" de Henríquez de Luna, de quien ha destacado su "altura política". "La política siempre formará parte de mi vida. Estoy orgulloso de haber defendido mis principios, pese a haber sido incómodo en mi partido; digo lo que pienso", ha expresado.

