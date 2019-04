El festival de San Remo aterriza en Barcelona

El festival de la Canción de San Remo quiere abrirse al mundo, y hoy ha aterrizado en Barcelona para presentar a algunos de sus artistas. Por primera vez, el certamen italiano ha organizado una gira mundial, llamada Sanremo Giovani World Tour, que se ha celebrado tras la última edición del evento –del cinco al nueve de febrero en la ciudad de San Remo– con ánimos de promocionar a su selección de jóvenes talentos. Durante tres semanas, la gira ha pasado por Túnez, Tokio, Sídney, Buenos Aires, y Toronto. Hoy es el turno de Barcelona, y mañana culminará en Bruselas. Este mediodía, el Instituto Italiano de Barcelona ha acogido la presentación de los artistas de la gira, que tocarán a las ocho y media en la sala Apolo. El concierto cuenta con las actuaciones de La Rua, Nyvinne, Federica Abbate, Deshema y el finalista del certamen, Einar.

El evento se enmarca dentro de Vivire a l’italianna, una iniciativa que apoya la difusión de la cultura italiana en el extranjero, y que está organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores Italiano y la Radio Televisión Italiana (RAI), en colaboración con el Instituto Italiano de Cultura de Barcelona. El proyecto, que también cuenta con el patrocinio del Consulado General de Italia en Barcelona, lleva dos años en marcha e incluye propuestas que van desde la música y el cine hasta la gastronomía, la literatura y la ciencia. Entre otros, la iniciativa también organizará charlas científicas por el aniversario de Leonardo, así como una sección de cine italiano en el BCN Film Fest.

Angelo Gioè, director de Instituto Italiano de Cultura de Barcelona, define la gira como una propuesta “totalmente nueva” que aspira a promover el estilo italiano de vida y su música folk. “Me pareció muy interesante promoverlo en Barcelona, que es una de las ciudades de la música por excelencia, pero esto también supone un reto para nosotros” asegura Gioé. “En Barcelona, el público es muy culto y existen eventos musicales como el Primavera Sound o el Sónar, pero el estilo popular italiano es algo totalmente diferente, y habrá que ver cómo reacciona el público”.

La gira se construye a partir de Sanremo Giovani, el sector del festival dedicado a artistas jóvenes. El certamen se celebró el 20 y el 21 de diciembre de 2018 y los dos ganadores – los solistas Einar y Mahmmoud – pasaron a convertirse en finalistas del festival de San Remo. El evento cuenta con una amplia fama en Italia por su longevidad, lleva casi 70 ediciones, y su tendencia a ejercer de cazatalentos, ya que pasadas ediciones fueron el trampolín de artistas como como Adriano Calentano, Eros Ramazotti, Laura Pausini o Andrea Boccelli.

Lo que empezó como un festival de la canción más tradicional, poco a poco está evolucionando en una celebración de la Italia multiétnica, en la que muchos de los concursantes provienen de familias de origen extranjero. Los dos finalistas, Mahmmoud y Einar, son un ejemplo de esto: Mientras que Mahmmoud es de ascendencia egipcia, Einar es cubano nacionalizado italiano. “Estuve trabajando como tornero durante años para poder pagarme los estudios” -asegura Einar- “al principio no creía que esto me pudiese pasar, pero ahora espero poder dedicarme a la música toda mi vida”. El finalista milanés sólo tiene 26 años, pero su éxito Centomila Volte – traducido como Cien Mil Vueltas- ya le ha llevado de gira por el mundo y le ha abierto las puertas de San Remo. “La gira es agotadora, pero los buenos momentos que me aportan la música y mis compañeros de gira compensan” comenta Einar, que se ha mostrado muy aliviado ante el clima barcelonés tras su estancia en Toronto.