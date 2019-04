Las calles de Madrid acojen a 2.800 personas sin hogar

Cada vez más personas viven en la calle en Madrid. Esto se desprende del conteo de personas sin hogar realizado el pasado 13 de diciembre en la capital, que muestra que hay 2.772 personas sin hogar, frente a las 2.059 de hace dos años, según el informe coordinado por el Samur Social y organizado por el Ayuntamiento con la ayuda de varias ONG. La cifra —que supone un incremento del 24% en apenas 24 meses— admite dos matices. Por un lado, tal y como explica el investigador Pedro Cabrera, que participó en la elaboración del documento, "hay que recordar que el día que se hizo el recuento en diciembre de 2016 llovió", lo que pudo reducir considerablemente el número de personas a la intemperie. A ello hay que añadir que, tal y como detalla Cabrera, el número de personas atendidas en programas de realojamiento ha aumentado en este mismo periodo un 41,17%.

El censo, realizado por voluntarios, es el noveno que organiza el Consistorio. La cifra total incluye personas que duermen en la calle (al menos 650) y otras que lo hacen en albergues. Según el Ayuntamiento, el aumento tiene que ver fundamentalmente con un cambio en el perfil de las personas que residen en la calle. Hay un número importante de personas que esperan asilo, gran parte de ellos provenientes de Venezuela.

De las 2.772 personas sin hogar, el 73 % de ellas son hombres y su edad media es de 47,1 años. La mayoría están solteros (47,3%). La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado este viernes que la capital tiene plazas de acogida “para prácticamente todas las personas sin hogar que las necesiten”, pero ha lamentado que “no siempre se utilizan”. "Hay personas que no aceptan los albergues o soluciones ofrecidos por el Ayuntamiento", ha añadido la alcaldesa. Algunos de los entrevistados en la noche del censo, se quejaban de que en los albergues se producen peleas y la comida es mala.

Centro, Salamanca y Arganzuela son los distritos que tienen mayor número de personas durmiendo en las calles. Como es el caso de Toño. “Hace cinco años que vivo en la calle”, explicaba a este diario este madrileño, de 47 años, la noche del censo. “Al quedarme sin trabajo, no pude pagar el préstamo y me echaron”. Toño, que trabajaba como electricista y ferretero, relató su historia mientras preparaba su cama, en la plaza Mayor, bajo un cartel que anunciaba: “Información turística”.

Recuento de personas sin hogar 2018 Ayuntamiento de Madrid

El 61,1% de las personas que duermen en las calles de la ciudad son migrantes, principalmente, de Rumanía, Bulgaria y Perú. María, de origen peruano, residía en un piso en Legazpi: "Desde hace cuatro meses vivo en la calle”, relató a los voluntarios del censo. La cifra de migrantes sin techo ha descendido pues en 2016 representaban el 63,2% del total. ¿Qué pasó? “Nada especial”, contaba María, “me fui a Barcelona con una gente que me acabó robando todo lo que tenía. Eso me abocó a la calle”. Esa semana tenía trabajo: estaba cubriendo una baja como camarera en un bar del centro. Aunque dejó dos hijos en Perú, contaba que no quería volver a su país con las manos vacías.

"Sin apoyo" de otras administraciones

El Ayuntamiento se queja de que no cuenta con apoyo de otras administraciones para ofrecer más recursos a las personas sin techo. Casi la mitad de los sin hogar (51,3%) están empadronadas en Madrid; el 23,7 % de ellas afirman tener un trabajo, pero la inmensa mayoría (el 92 %) lo hace sin contrato, dedicándose mayoritariamente a la recogida de chatarra.

Los que no tiene trabajo se mantienen pidiendo dinero en la calle (43,5%). “Hemos aumentado en varios cientos las plazas, tanto estables como de emergencia. Sin embargo, somos conscientes de que no es suficiente”, dijo durante la presentación de los datos la portavoz municipal, Rita Maestre.

El Ayuntamiento de Madrid —en colaboración con Samur Social y las ONG (Solidarios, Cruz Roja, Rais, Cáritas, Realidades, Acción en Red, Desarrollo y Asistencia, Bokatas, FACIAM y Voluntarios por Madrid)— comenzó a realizar los conteos de personas sin hogar en 2006. En el último censo de los "madrileños invisibles" participaron 763 voluntarios; de estos acudieron 467 entre hombres (29.2%) y mujeres (70,8%).

“Es importante tener una idea de la magnitud de este problema: convivimos con esa realidad a diario, pero para gran parte de la sociedad permanece invisible”, opina Irene Dorta. Además de voluntaria en el recuento de personas sin hogar, todos los lunes realiza rutas para distribuir comida con la ONG Bokatas, que nació casi a la vez que estos recuentos.

La iniciativa de contar a las personas que viven en las calles ha sido importada de EE UU. Los recuentos comenzaron como estimaciones en los ochenta y han ido perfeccionándose hasta incorporarse al censo federal.

